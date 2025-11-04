黃仁勳點石成金！Amkor股價狂飆17% 還有64%潛在上漲空間
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯商業頻道（Fox Business）訪問時，提及總部位於美國亞利桑那州坦佩的半導體封裝與測試服務商Amkor Technology。該股周一飆漲17.2%至37.84美元，創下自 7 月以來最大單日漲幅。
黃仁勳向福斯透露，在台積電、富士康、緯創、Amkor等合作夥伴協同助力下，輝達僅用九個月便實現了全球最先進AI晶片完全在美生產。
另據Aletheia Capital最新報告，Amkor獲初始「買入」評級，目標價62美元，較周一收盤價仍有約64% 上漲空間。根據彭博彙整資料，分析師對Amkor的評級包括5個「買入」、5個「持有」及1個「賣出」，平均目標價約35美元。
