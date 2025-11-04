快訊

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證　

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

黃仁勳點石成金！Amkor股價狂飆17% 還有64%潛在上漲空間

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
經輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在訪問中提及，封裝與測試服務提供商Amkor Technology的股價周一狂飆逾17%。截自Amkor Technoloy官網
經輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在訪問中提及，封裝與測試服務提供商Amkor Technology的股價周一狂飆逾17%。截自Amkor Technoloy官網

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯商業頻道（Fox Business）訪問時，提及總部位於美國亞利桑那州坦佩的半導體封裝與測試服務商Amkor Technology。該股周一飆漲17.2%至37.84美元，創下自 7 月以來最大單日漲幅。

黃仁勳向福斯透露，在台積電、富士康、緯創、Amkor等合作夥伴協同助力下，輝達僅用九個月便實現了全球最先進AI晶片完全在美生產。

另據Aletheia Capital最新報告，Amkor獲初始「買入」評級，目標價62美元，較周一收盤價仍有約64% 上漲空間。根據彭博彙整資料，分析師對Amkor的評級包括5個「買入」、5個「持有」及1個「賣出」，平均目標價約35美元。

黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

相關新聞

金價徘徊在4,000美元多空拉鋸 國際油價持穩

國際油價周一（3日）變動不大，交易員權衡石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃2026年第1季暫停增產的決定，同時市場擔...

黃仁勳點石成金！Amkor股價狂飆17% 還有64%潛在上漲空間

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯商業頻道（Fox Business）訪問時，提及總部位於美國亞利桑那州坦佩的...

台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過24%

台股ADR周一（3日）收盤大多上漲，台積電ADR收盤漲1.47%，報每股304.86美元，換算並折合台幣後為每股1,51...

美股收盤／標普500和那斯達克續漲 亞馬遜奪OpenAI大單助推AI熱潮

美股標普500指數與那斯達克指數周一（3日）收漲，亞馬遜與OpenAI的合作協議提振了AI相關股票的表現，掩蓋了ISM報...

關稅戰效應 歐亞10月PMI陰霾不散

全球大型製造業經濟體10月欲振乏力，反映美國需求疲弱及總統川普關稅政策衝擊工廠訂單，台灣製造業景氣連續第八個月萎縮，南韓...

美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳

儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。