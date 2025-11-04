聽新聞
台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過24%
台股ADR周一（3日）收盤大多上漲，台積電ADR收盤漲1.47%，報每股304.86美元，換算並折合台幣後為每股1,510.00元，較台北交易股票溢價率為24.47%。
道瓊工業指數3日收盤下跌226.19點，跌幅0.48%，收報47,336.68點；標普500指數上漲11.77點，漲幅0.17%，收6,851.97點；那斯達克指數上漲109.77點，漲幅0.46%，報23,834.72點。
費城半導體指數上漲42.31點，漲幅0.59%，報7,270.97點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 249.53 +1.12 246.00 1.43
中華電 CHT 131.19 -0.05 131.50 -0.23
台積電 TSM 1,879.46 +1.47 1,510.00 24.47
聯電 UMC 48.33 +1.69 47.60 1.54
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
