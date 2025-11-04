快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

ChatGPT開發商OpenAI與亞遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。

道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。

標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。

那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。

費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。

指數 半導體

延伸閱讀

OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

OpenAI與亞馬遜簽署合作協議 美股早盤走高

AI 巨頭擴雲端版圖 微軟採購澳企 IREN 算力 亞馬遜提供 OpenAI 使用伺服器

華爾街示警 科技大廠AI競賽可能演變成「囚徒困境」

相關新聞

關稅戰效應 歐亞10月PMI陰霾不散

全球大型製造業經濟體10月欲振乏力，反映美國需求疲弱及總統川普關稅政策衝擊工廠訂單，台灣製造業景氣連續第八個月萎縮，南韓...

美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳

儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...

工業穩陣腳挺過川普關稅衝擊 本季營運將回溫

在美國總統川普多變的關稅政策下，全球工業巨頭如同坐上雲霄飛車，但美國產業主管表示，由於業者有時間可針對高關稅做調整，本季...

「歐豬四國」風光 躍居區域經濟模範生 英法德落魄

風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...

非洲股債 領先新興市場

今年非洲股市、債市及貨幣的表現，在所有新興市場都居於領先地位，主因金屬價格迭創新高，美元貶值，以及多國實施痛苦的經濟及匯...

AI 巨頭擴雲端版圖 微軟採購澳企 IREN 算力 亞馬遜提供 OpenAI 使用伺服器

微軟3日與資料中心營運商IREN簽署一份將近97億美元的合約，將向這家澳洲公司採購人工智慧（AI）雲端運算能力，並成為這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。