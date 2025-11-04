金百利克拉克砸1.5兆元收購嘉安家護 組個人消費用品巨獸

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國消費用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）宣布以487億美元（約新台幣1兆5000億元）買下美國衛生用品大廠嘉安家護（Kenvue），組成年營收近1兆元台幣的消費品巨獸。

法新社報導，金百利克拉克擁有好奇紙尿褲（Huggies）、舒潔衛生紙（Kleenex）和靠得住衛生棉（Kotex）等品牌，2023年從嬌生（Johnson &Johnson）分拆成立的嘉安家護旗下則包括露得清（Neutrogena）、李施德林（Listerine）和Band-Aid ok繃等品牌。

金百利克拉克執行長麥克．徐（Mike Hsu，譯音）在聲明中表示：「我們很高興能讓2家具代表性的企業合併，創造出全球首屈一指的衛生保健用品公司。」

金百利克拉克與嘉安家護表示，這起收購案預計明年下半年完成，新集團將由麥克．徐出任董事長暨執行長，預估合併後的實體今年可創造320億美元（約新台幣9885億元）營收。

嘉安家護近期因旗下產品非處方止痛藥泰諾（Tylenol） 遭到川普（Donald Trump）政府指控與較高的自閉症風險有關，而受到矚目。

美國總統川普和其團隊指稱，泰諾的有效成分乙醯胺酚（acetaminophen）可能造成孕婦和新生兒服藥後面臨較高的自閉症風險。

