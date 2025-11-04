微軟奪晶片出口中東頭香

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

微軟已獲准可出口輝達（Nvidia）最新晶片至阿拉伯聯合大公國，成為美國首家從川普政府手中獲得這類批准的企業，為這家重量級科技集團加碼投資波斯灣地區掃除障礙。

美國總統川普早在今年5月便與阿聯總統穆罕默德達成協議，將在阿布達比興建大型人工智慧（AI）資料中心園區。微軟表示，川普政府9月已批准該公司出口輝達AI晶片至阿聯。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）說：「除非能滿足美國政府持續提出的要求，否則無法取得這些出口許可，我們之所以能取得這類許可，是因為已滿足非常嚴格的網路安全、實體安全和其他安全要求。」

史密斯也宣布，2026至2029年微軟將投資阿聯逾79億美元，其中逾55億美元是AI和雲端基礎設施資本支出，其餘24億美元左右則會用於支應營運支出及在當地僱用人才。整體而言，2023至2029年微軟將投資阿聯152億美元。

微軟先前獲得拜登政府批准後，已在阿聯部署2.15萬組相當於輝達A100繪圖處理器（GPU）的晶片，該公司計劃再出口6.04萬組這類晶片至阿聯，而且這批晶片將包含一些輝達新GB300產品。史密斯表示，微軟將在數月內完成這項工作。

美國 川普 史密斯

延伸閱讀

搶到頭香！微軟獲准出口輝達AI晶片至阿聯 宣布加碼投資

川普：輝達先進晶片不會給「其他人」

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

川普認為馬杜洛時日無多 但無意對委內瑞拉動武

相關新聞

關稅戰效應！歐亞10月 PMI 陰霾不散 台灣連八月低於50

全球大型製造業經濟體10月欲振乏力，反映美國需求疲弱及總統川普關稅政策衝擊工廠訂單，台灣製造業景氣連續第八個月萎縮，南韓...

美債出運！投資人認錯搶買表現五年來最佳 打臉「拋售美國」交易

儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...

工業穩陣腳挺過川普關稅衝擊 本季營運將回溫

在美國總統川普多變的關稅政策下，全球工業巨頭如同坐上雲霄飛車，但美國產業主管表示，由於業者有時間可針對高關稅做調整，本季...

「歐豬四國」風光 躍居區域經濟模範生 英法德落魄

風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...

非洲股債 領先新興市場

今年非洲股市、債市及貨幣的表現，在所有新興市場都居於領先地位，主因金屬價格迭創新高，美元貶值，以及多國實施痛苦的經濟及匯...

AI 巨頭擴雲端版圖 微軟採購澳企 IREN 算力 亞馬遜提供 OpenAI 使用伺服器

微軟3日與資料中心營運商IREN簽署一份將近97億美元的合約，將向這家澳洲公司採購人工智慧（AI）雲端運算能力，並成為這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。