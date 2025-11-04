美銀行業掀併購熱潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

川普主政下，美國批准銀行併購案的速度創下30多年之最，打破長期以來銀行業的審核瓶頸，預料將掀起一波區域銀行併購潮。

標普全球（S&P Global）統計，今年來併購案從宣布到完成審批的平均時間縮短至四個月，是1990年以來最短；拜登政府時期平均審批最多要花上近七個月。

加快審批步調，消除交易人士長期以來認為阻礙美國4,000多家地區銀行整併的主要障礙。最近四樁總金額超過240億美元的併購案，凸顯了這一趨勢。

Centerview Partners金融服務合夥人洛伊德說：「目前監管審批的不確定性明顯降低，核准時程最快可在三到六個月內完成，即使是大型交易也是如此。這無疑成為推動銀行併購的重要觸媒。」

今年迄今已完成近150樁銀行併購案，總金額約450億美元，2025年可望成為自2021年以來銀行業併購最熱絡的一年。

大型併購案仍須接受嚴格審查。例如，Capital One以355億美元收購Discover Financial的交易，是自2008年以來銀行業最大併購案，歷經逾12個月才在今年4月獲批。

美國 拜登 川普

