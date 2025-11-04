倫敦升格量化金融重鎮 近一年創造數十億英鎊營收

根據公開申報文件，包含XTX在內的幾間倫敦量化交易公司，過去一年總計創造出數十億英鎊營收，推動這座城市的「量化復興」，也在倫敦作為全球金融中心地位受到質疑之際，使其逐漸升格為量化金融重鎮。

英國金融時報報導，所謂的「量化」（quant）交易公司和避險基金，運用結合龐大數據和運算能力的數學模型，找出資產價格間的相關性和不對稱之處，依此進行押注。這些公司對人工判斷依賴較低，且因監管負擔相對較輕，已悄然成為交易領域中，最具主導地位與獲利能力的公司。

量化投資機構Qube的英國子公司，去年淨營收達20億英鎊（26億美元），較2020年成長近七倍。該公司專注在造市與統計套利交易，後者是一種以數據為導向、基於評估不同證券間價格差異進行操作的策略。

演算法交易公司XTX的英國子公司，去年稅後獲利則年增54%至13億英鎊；同期營收增加36%至27億英鎊。該公司運用機器學習，預測各類資產價格。量化投資公司Quadrature，營收則在2020-2024年翻增近五倍。

另外，XTX正斥資逾10億歐元，在芬蘭打造自家資料中心，Qube也在冰島建造一座資料中心，反映算力對這些公司的重要性。

貝萊德量化投資團隊全球主管拉薩維表示，倫敦「肯定」正在經歷一場量化復興，「這受益於英國和歐洲優秀的大學、良好的監管架構與悠久傳統」。

量化公司在倫敦的成長，也得力於英國大學源源不絕的優秀畢業生。