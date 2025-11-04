非洲股債 領先新興市場

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

今年非洲股市、債市及貨幣的表現，在所有新興市場都居於領先地位，主因金屬價格迭創新高，美元貶值，以及多國實施痛苦的經濟及匯率改革，終於得到回報。

若以美元計算，南非、奈及利亞、肯亞及摩洛哥股市今年來的投資報酬率至少都有40%，比MSCI新興股市指數的漲幅31%都高，也是這些股市從2017年來表現最強的一年。

今年來MSCI新興指數成分股總市值增加26兆美元，主要是由亞洲晶片製造業及科技股所推升。但由於投資人集中下注這些類股，已使一些投資機構主張分散市場，尤其是一些以原料商品、消費類及銀行股主導的新興市場。

非洲漲幅最大的股市是一些較小型的市場，例如迦納與尚比亞因為黃金及銅價飆漲，今年股市以美元計算的漲幅都超過一倍；兩國貨幣對美元匯率今年來也分別升值四分之一到三分之一，升幅僅小於俄羅斯盧布。尚比亞的通膨率降到12%以下，迦納則降到個位數字。

以美元計價的非洲公債也回升，多數國家的殖利率都低於10%。肯亞及安哥拉最近成功發行新債。

非洲 新興市場 指數

延伸閱讀

川普重申不排除動武 奈及利亞總統稱願坐下來談

財富管理論壇後天登場 富蘭克林投顧資深副總羅尤美：另類資產納投資組合

境外配息基金 國人最愛

黃金從非洲挖出來熔化再埋回去 巴菲特：火星人看到難以理解

相關新聞

關稅戰效應！歐亞10月 PMI 陰霾不散 台灣連八月低於50

全球大型製造業經濟體10月欲振乏力，反映美國需求疲弱及總統川普關稅政策衝擊工廠訂單，台灣製造業景氣連續第八個月萎縮，南韓...

美債出運！投資人認錯搶買表現五年來最佳 打臉「拋售美國」交易

儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...

工業穩陣腳挺過川普關稅衝擊 本季營運將回溫

在美國總統川普多變的關稅政策下，全球工業巨頭如同坐上雲霄飛車，但美國產業主管表示，由於業者有時間可針對高關稅做調整，本季...

「歐豬四國」風光 躍居區域經濟模範生 英法德落魄

風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...

非洲股債 領先新興市場

今年非洲股市、債市及貨幣的表現，在所有新興市場都居於領先地位，主因金屬價格迭創新高，美元貶值，以及多國實施痛苦的經濟及匯...

AI 巨頭擴雲端版圖 微軟採購澳企 IREN 算力 亞馬遜提供 OpenAI 使用伺服器

微軟3日與資料中心營運商IREN簽署一份將近97億美元的合約，將向這家澳洲公司採購人工智慧（AI）雲端運算能力，並成為這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。