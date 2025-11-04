非洲股債 領先新興市場

今年非洲股市、債市及貨幣的表現，在所有新興市場都居於領先地位，主因金屬價格迭創新高，美元貶值，以及多國實施痛苦的經濟及匯率改革，終於得到回報。

若以美元計算，南非、奈及利亞、肯亞及摩洛哥股市今年來的投資報酬率至少都有40%，比MSCI新興股市指數的漲幅31%都高，也是這些股市從2017年來表現最強的一年。

今年來MSCI新興指數成分股總市值增加26兆美元，主要是由亞洲晶片製造業及科技股所推升。但由於投資人集中下注這些類股，已使一些投資機構主張分散市場，尤其是一些以原料商品、消費類及銀行股主導的新興市場。

非洲漲幅最大的股市是一些較小型的市場，例如迦納與尚比亞因為黃金及銅價飆漲，今年股市以美元計算的漲幅都超過一倍；兩國貨幣對美元匯率今年來也分別升值四分之一到三分之一，升幅僅小於俄羅斯盧布。尚比亞的通膨率降到12%以下，迦納則降到個位數字。

以美元計價的非洲公債也回升，多數國家的殖利率都低於10%。肯亞及安哥拉最近成功發行新債。