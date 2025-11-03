美股早盤／利多連發加輝達帶頭衝 四大指數開高

人工智慧（AI）熱潮續旺，微軟和OpenAI等均簽定新約，科技股領軍上攻，美股四大指數在3日早盤同步走高。

道瓊工業指數早盤上漲0.03%，標普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲1%，費城半導體指數漲1.5%。

輝達上揚3%、台積電ADR上揚0.9%、微軟上揚0.8%。微軟宣布取得川普政府的出口許可，將輸出輝達晶片至阿拉伯聯合大公國，微軟到2029年底為止，將在該國投資152億美元。微軟說，他們是今年第一個獲得出口許可的公司，將輸出約6.04萬個輝達A100晶片，其中包括更先進的輝達GB300繪圖處理器（GPU）。

微軟並與資料中心營運商IREN簽訂97億美元合約，以取得輝達先進晶片，緩和算力短缺危機。IREN大漲18%。

OpenAI簽下380億美元合約，要向亞馬遜雲端服務（AWS）購買算力，OpenAI將可使用AWS的輝達GPU，訓練AI模型。這是為OpenAI首次與這家雲端服務一哥簽約，並凸顯OpenAI不再仰賴微軟。亞馬遜攀升5%。

AI飆股Palantir攀升2%，。該公司將在3日美股盤後公布財報，投資人密切關注。