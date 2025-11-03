華爾街示警 科技大廠AI競賽可能演變成「囚徒困境」

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Davidson Kempner資本管理公司投資長Tony Yoseloff表示，科技大廠為了主宰AI必須展開投資競賽，但投資人卻急於從中獲得回報，可能會讓這些公司陷入類似「囚徒困境」的局面。 路透
美國頂尖避險基金的主管表示，科技大廠為了主宰人工智慧（AI）而展開的競賽，已演變成一場價格不菲的競爭，這可能使這些公司陷入類似賽局理論中的「囚徒困境」（Prisoner's Dilemma）。

Business Insider報導，管理資產約370億美元的Davidson Kempner資本管理公司投資長Tony Yoseloff，在上周高盛Podcast節目「Exchanges」上表示：「你必須投資，因為你的同業都在投資，如果你落後，你將無法得到更強的競爭地位。」但問題是，市場似乎認為這些投資立即就能獲得回報。

Yoseloff表示，他不認為AI是一時炒作，而是一種長期性的科技變遷。當初個人電腦從在美國普及到為職場提升生產力，花了大約十年。網際網路從大眾化到帶來同樣效益，也花了約五、六年。因此，如果歷史不斷重複，那麼今天AI熱潮的經濟效益，也可能要再過幾年才看得出來。

他說：「因此，我的看法是，到了某個時點，是否會出現對AI的立場搖擺？投資人是否會擔心起這些資本支出究竟是怎麼投資的？」

Yoseloff指出，目前對AI進行的龐大投資，是由一群全世界財務最健全的公司帶動的，這些公司負擔得起再投資自己的現金流。但公開市場可能沒那麼有耐心。

他說：「如果市場開始對投資AI能得到的假定報酬提出異議，會發生什麼事？市場會對這些報酬有多少耐心？」

他的發言適逢外界對大量投資AI是否會讓股市形成泡沫進行廣泛辯論。包括OpenAI執行長奧特曼在內，一些業界領袖都已對AI的過度狂熱發出示警，儘管他們認同這項科技的顛覆潛力。

