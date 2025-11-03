搶到頭香！微軟獲准出口輝達AI晶片至阿聯 宣布加碼投資

微軟已獲准出口輝達（Nvidia）最新晶片至阿拉伯聯合大公國，成為美國首家從川普政府手中獲得這類批准的企業，為這家重量級科技集團加碼投資波斯灣地區掃除障礙。

美國總統川普5月與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan）達成協議，將在阿布達比興建大型人工智慧（AI）資料中心園區。微軟表示，川普政府9月已批准該公司出口輝達AI晶片至阿聯。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）說：「除非能滿足美國政府持續提出的要求，否則無法取得這些出口許可，我們取得這類許可是因為已滿足非常嚴格的網路安全、實體安全和其他安全要求。」

史密斯也宣布，2026至2029年微軟將投資阿聯逾79億美元，其中逾55億美元是AI和雲端基礎設施資本支出，其餘24億美元左右則會用於支應營運支出及在當地雇用人才。整體而言，2023至2029年微軟將投資阿聯152億美元。

微軟先前獲得拜登政府批准後，已在阿聯部署2.15萬組相當於輝達A100繪圖處理器（GPU）的晶片，該公司計劃再出口6.04萬組這類晶片至阿聯，而且這批晶片將包含一些輝達新GB300產品。史密斯表示，微軟將在數月內完成這項工作。