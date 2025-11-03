兩樣情…特斯拉在北歐兩國銷量跌近九成 卻在亞洲這國帶動網購創高

最新數據顯示，特斯拉10月在丹麥和瑞典的新車掛牌量較一年前銳減逾八成，但9月卻在南韓連續三個月奪下進口車銷量冠軍寶座，而特斯拉在韓銷售方式為線上訂購，也因此帶動該國網購銷售額創七年新高。

南韓統計廳3日數據顯示，9月線上交易總額年增13.3%至23.79兆韓元（166億美元），是2017年來9月最高，年增幅寫兩年來最大，主要受到特斯拉銷售和餐飲服務帶動。

據南韓汽車產業數據，特斯拉9月在韓銷量達9,069輛，蟬聯該國進口車之冠。Model Y售出8,361輛，為最熱門車款。南韓9月汽車和汽車零組件銷售較一年前驟增136.4%（近2.4倍）至9,704億韓元；餐飲服務銷售年增14%。

相較下，瑞典汽車產業協會（Mobility Sweden）3日公布，特斯拉10月新車掛牌量年減89%至113輛。丹麥汽車數據網站Bilstatistik.dk同日表示，特斯拉10月在該國掛牌輛年減86%至102輛。