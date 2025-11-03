輝達加持！領漲全球的韓股 今日再創新高

南韓Kospi指數氣勢如虹，3日突破4,200點，再創收盤新紀錄，反映輝達執行長黃仁勳訪韓，並與韓企簽署合約帶來的樂觀情緒。而中國大陸有望鬆綁娛樂業限韓令，也激勵K-POP概念股大漲。

Kospi 3日飆漲2.8%收4,221.87點，再次締造收盤新高。Kospi上月急衝20%，寫2001年來最大的單月漲幅。今年來Kospi暴衝76%，在全球主要指數中表現居冠。

Billionfold資產管理公司執行長安亨進（音譯）說，今日漲勢是黃仁勳效應所帶動。黃仁勳上周訪韓，宣布最多要供應26萬個人工智慧（AI）給南韓。而他與三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣的炸雞聚會，也帶旺市場。

輝達的記憶體供應商SK海力士跳漲近11%、三星電子也走高3%。與輝達簽約合作的現代汽車、Naver收漲。

與此同時，南韓國營電視台KBS與中共控制的中國傳媒集團，簽署內容交換合約。可望替南韓娛樂業重返中國市場鋪路， JYP娛樂攀漲5%、SM娛樂收漲1%。北京在2016年實施限韓令，報復南韓在境內布署美國的薩德飛彈系統。