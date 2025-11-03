OPEC+明年首季將暫停增產 國際油價續揚

快訊

中央社／ 新加坡3日綜合外電報導

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）決定明年首季暫停增產，緩解了市場對供應過剩的擔憂，帶動國際油價今天續揚，但亞洲製造業數據疲弱，使得漲幅受限。

OPEC+昨天同意12月每日增產13萬7000桶，與10月及11月的增產幅度相同。OPEC+發表聲明指出：「12月之後，考量季節性因素，其中8個會員國決定在2026年1月至3月暫停增產。」

截至格林威治標準時間（GMT）今天7時22分，倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格上漲28美分或0.43%，報每桶65.05美元。

紐約市場西德州中級原油12月期貨價格上漲25美分或0.41%，報每桶61.23美元。

