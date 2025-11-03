快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 圖擷自清崎的X
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 圖擷自清崎的X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文，戳破人生中的五大謊言，希望民眾盡快覺醒，以免活在不切實際的假象中。

他在X撰文寫道，以下是人生中最大的謊言，分別是：

一，他們從此過著幸福快樂的生活。

二，債券很安全。

三，這麼做，就跟把錢存在銀行裡一樣安全。

四，我的工作很有保障。

五，大學學位是通往財富之鑰。

爸爸 人生 X

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文，戳破人生中的五大謊言，希望民眾盡快覺醒，以免活在不切實際的假象中。

