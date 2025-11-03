富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文，戳破人生中的五大謊言，希望民眾盡快覺醒，以免活在不切實際的假象中。
他在X撰文寫道，以下是人生中最大的謊言，分別是：
一，他們從此過著幸福快樂的生活。
二，債券很安全。
三，這麼做，就跟把錢存在銀行裡一樣安全。
四，我的工作很有保障。
五，大學學位是通往財富之鑰。
BIGGEST LIES EVER TOLD:— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 2, 2025
1: “They lived happily ever after.”
2: “Bonds are safe.”
3: “Safe as money in the bank.”
4: “I have job security.”
5: “ A college degree is the key to financial success.”
