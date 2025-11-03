大馬推動稀土產業 首相安華：超級磁鐵廠投資到位

馬來西亞官方媒體報導，首相安華（Anwar Ibrahim）表示，推動在彭亨州(Pahang)興建一座價值約1億4200萬美元的超級磁鐵製造廠，將可強化大馬的稀土產業實力。

路透社報導，今年7月澳洲萊納斯稀土公司（LynasRare Earths）與韓國JS Link簽署協議，計劃在馬來西亞關丹區（Kuantan）靠近萊納斯先進材料廠附近，建造一座年產3000公噸釹磁鐵製造廠。

大馬官方新聞社馬新社（Bernama）1日報導，安華表示，此案涉及稀土加工，將由貿易部長負責監督計畫進行。

安華說：「JS Link已經購地並準備開始運轉，所以這已經不只是諒解備忘錄階段。目前投資已經到位，土地準備就緒，接下來就是加快推動進程。」

安華也表示，這項合作將強化馬來西亞在先進材料與潔淨科技領域的發展，並有助於建立關鍵礦產的供應鏈。

根據政府估計，馬來西亞擁有約1610萬公噸稀土礦藏，但缺乏開採與加工技術。大馬尋求外國投資及技術合作，以推動稀土原料的開採與加工。

稀土是高科技製造不可或缺的材料，包括製造電動車、半導體和飛彈等所需。

據報導，大馬政府目前正與中國就稀土加工進行談判，上月則已與美國簽署協議，尋求在多元化關鍵礦產供應鏈方面的合作。