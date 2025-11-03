歐洲冷凍食品夯 促永續減少食物浪費
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐洲人傾向購買冷凍食品落實永續！歐洲永續消費調查指出，近一半歐洲消費者願意選擇冷凍食品以減少食物浪費，而永續消費在歐洲人的購物方式中扮演更重要的角色。對此，冰箱冷凍可以延長剩餘食物的保質期，甚至減少溫室氣體排放。
冷凍食品促永續
《歐洲新聞網》報導，歐洲最大冷凍食品公司Nomad Foods的調查顯示，永續消費在歐洲人的購物方式中扮演更重要的角色，其中，近一半 (47%) 歐洲消費者選擇冷凍食品是為了減少食物浪費。對此，冷凍食物可以延長食物的保存時間，意味著需要丟棄和購買的食物就會明顯減少。
根據歐洲消費者組織統計，歐盟每年產生近5900萬噸食物浪費，不僅損失食物本身的營養價值，也消耗生產運輸過程中使用的資源，包括燃料、水、土地、勞動力、肥料和包裝材料。
事實上，歐洲消費者因著永續性而更加依賴冷凍食品，並可以減少食物浪費。Nomad Foods執行長德舍梅克表示，冰箱儲存食物正在成為一種更有效率、更永續、更營養的生活方式。
減少浪費降低排放
《明日旅遊》指出，歐洲高達88%的人重視食品健康性，其中67%的人認為冷凍食品與新鮮食品一樣營養豐富，而近60%的英國人更傾向購買冷凍食品，歐洲和美國也有相似趨勢。
如今，冷凍技術可以延長剩餘食物的保質期，從而減少溫室氣體排放，甚至透過重新分配剩餘食物，以減少食物浪費、降低排放，並幫助其他有需要的人。
