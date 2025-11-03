亞洲製造業10月低迷 台韓景氣陷萎縮 中國成長速度放緩

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
最新採購經理人（PMI）數據顯示，亞洲製造業活動疲軟，新訂單和產量都放緩。路透
亞洲大型製造業經濟體的10月表現疲軟，由於美國總統川普實施關稅措施，且美國需求疲弱，衝擊亞洲地區的工廠訂單。中國製造業活動成長速度放緩、南韓的製造業景氣陷入萎縮，台灣景氣雖有改善，卻仍陷於萎縮。

儘管川普上周訪問亞洲期間，與中國大陸、南韓等大型製造經濟體的貿易談判取得部分進展，但出口商仍對美國需求維持謹慎態度。

RatingDog／標普2日公布，中國大陸10月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.6，低於上月的51.2。先前在上周五公布的官方PMI調查則顯示，中國製造業活動已連續第七個月下滑，證實先前為了趕在美國關稅生效前而出現的出貨潮確實已結束。

標普全球台灣製造業PMI在10月上升至47.7，雖然高於上月的46.85，卻是連續八個月景氣萎縮。

南韓上月PMI則從50.7下滑至49.4，再度落回萎縮情勢逆轉了9月時寫下今年1月以來首次擴張的成績。

凱投宏觀中國經濟學家黃梓純表示：「PMI數據顯示，中國經濟在10月失去一些動能，製造與營建業的成長皆放緩」，「部分疲弱可能在短期內有所逆轉，但美中最新貿易『協議』帶來的出口提振將相當有限，而更廣泛的經濟逆風仍將持續。」

川普與中國國家主席習近平上周在南韓會晤時，同意透過相互關稅延後一年實施等方式，緩和雙邊緊張局勢，但該協議對於兩大強權之間的深層分歧幫助不大。

至於東南亞國家，馬來西亞製造業活動也持續下滑，不過越南、印尼、菲律賓與泰國的製造業景氣則繼續成長或恢復擴張，是最新一波亞洲PMI數據中的亮點。

