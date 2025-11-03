德國經濟持續低迷 逾1/3企業明年要裁員砍投資

快訊

中央社／ 柏林2日綜合外電報導

根據在科隆的德國經濟研究所（IW）近日對2000家企業所做調查，超過1/3的德國公司打算2026年裁員、縮減投資預算。德國第3季GDP成長停滯，凸顯出口疲軟、難拉抬成長動能。

世界報（Die Welt）今天報導，德國經濟研究所這份最新調查顯示，36%的企業計劃明年裁員，僅18%打算招人。

調查顯示工業部門的氛圍尤其低迷。受訪的工企裡高達41%計劃縮編，只有約14%有僱人打算。世界報認為德國企業界持續低迷，看不出經濟有好轉跡象。

在2023、2024連續兩年經濟負成長後，德國對今年也不敢樂觀，但預測明年國內生產毛額（GDP）有望微幅成長1.3%，主要寄望於數十億歐元的公共支出，包括基礎建設、氣候保護與國防。

不過，商業團體呼籲政府從根本性結構改革著手，因為德國能源價格與稅負仍相對較高，以及持續上升的社會保險費用。

德國經濟研究所指出，德國工業正受貿易戰、地緣政治動盪因而造成全球經濟疲軟所帶來的不成比例衝擊。這些因素再加上原物料供應鏈受威脅、能源高成本、監管與人事成本而削弱競爭力。

持續的負面因素衝擊也影響投資。德國經濟研究所指出，33%的企業計劃明年縮減投資預算，只有23%打算擴大。德國存在已久的工業投資低迷問題可能持續惡化，進一步拖累產業基礎形成惡性循環。

路透社報導，根據10月30日公布的最新數據，德國今年第3季GDP零成長，凸顯歐洲最大經濟體的德國在出口下滑情況下，仍難重拾成長動能。

德國經濟於今年第2季萎縮0.3%，主因是全球需求疲弱與美國關稅對出口造成壓力。德國聯邦統計局表示，由於企業投資上升，特別是在設備方面的支出增加，才得免於經濟衰退（連續兩季經濟負成長）。

德國歷史悠久的Hauck Aufhaeuser Lampe銀行，首席經濟學家克魯格（Alexander Krueger）說：「與中國之間的競爭及美國關稅衝擊，將持續讓以出口為導向的產業面臨困難。」

