車門把手失靈事件延燒 特斯拉遭調查後有更多Model Y車主投訴

美國汽車安全監管當局在開始調查特斯拉（Tesla）特定車款的車門把手是否存在缺陷後，數日內又收到更多消費者投訴，指出電池問題導致門把失靈，他們無法進出車子。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在9月15日正式啟動上述調查，當時已收到九起投訴，並於10月27日致函特斯拉，表明在展開調查後十天內，又收到七起新增投訴。特斯拉暢銷車款Model Y的車主表示，由於他們的車子出現低電壓電池問題，導致車門把手無法正常使用。

在一些案例中，家長告訴NHTSA，他們曾無法再次打開特斯拉車門將孩子從後座抱出，或無法將孩子放進後座。

這封信揭露了NHTSA調查的進展。此前，彭博資訊揭露多起因電池電力耗盡或車禍導致特斯拉車門無法開啟、造成人員受傷或死亡的事件，NHTSA對此展開調查。隨後，特斯拉的長期設計主管透露了該公司正在研究改良車門把手設計。

特斯拉代表未立即回覆NHTSA的置評請求。

NHTSA要求特斯拉提供的資料不僅涵蓋此次調查中的2021年款Model Y，還包括所謂的同期生產的電動車，即2017至2022年款的Model 3轎車，以及2020與2022年款的Model Y休旅車。

該監管機構要求特斯拉說明收到的與這項缺陷相關的消費者投訴數量，以及是否有涉及車禍、起火與傷亡的回報。同時，NHTSA也要求特斯拉提供與車門操作問題相關的訴訟與仲裁案件資訊。

一位住在加州的Model Y車主投訴，他與坐在兒童安全座椅上的兒子被困在車內長達「痛苦的30分鐘」，直到拖吊車趕到並為車輛接電後才得以脫困。

另一位住在佛羅里達州的Model Y車主說，他在將寶寶固定在安全座椅後，12伏特的電池突然沒電，而他無法打開車門進入車內，高溫迫使他必須請求消防員協助救出孩子。最新的一起投訴於9月26日提交，涉及一名8個月大的嬰兒被困在Model Y車內約30分鐘。