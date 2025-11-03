快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的輝達被點名最大贏家

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
這個財報季的最大贏家可能是尚未公布財報的輝達（Nvidia）。路透
這個財報季的最大贏家可能是尚未公布財報的輝達（Nvidia）。路透

這個財報季的最大贏家可能是一家尚未公布財報的晶片製造商。隨著亞遜、Alphabet、Meta與微軟上周公布財報時紛紛強調將擴大AI相關支出，市場普遍預期輝達（Nvidia）成最大受益者。

分析師指出，企業明確傳達「算力投資不會減速」，而輝達正是目前最能提供這項關鍵資源的公司。瑞穗交易部門分析師Jordan Klein在報告中寫道：「所有的資金最終都將流向輝達，以及博通、美光科技等晶片供應商。」

四大科技巨擘的資本支出規模本季全面上調。Meta上調今年資本支出至700-720億美元，遠高於去年的390億，並預計明年支出增幅會更大。亞馬遜規劃投入1,250億美元，Alphabet則將全年目標由850億美元提高到920億美元。微軟則預告本年度資本支出增速將超越去年度的58%。其餘大型科技公司也表態明年持續加碼。

Northwestern Mutual Wealth Management股票投資主管Matt Stucky說，輝達執行長黃仁勳上周在GTC年會上，「幾乎明示」市場對其未來一年半的營收預估「低估約1,000億美元」。

伯恩斯坦的Stacy Rasgon解讀，黃仁勳暗示明年輝達的資料中心營收可望「遠遠超過」3,000億美元，而市場普遍預估不足2,600億美元。

至於AI泡沫疑慮，Matt Stucky指出，關鍵在於終端用戶的變現能力，目前主要是OpenAI，估算顯示明年OpenAI每賺進1美元，恐怕要支出2美元。但甲骨文近期為建置OpenAI相關算力籌資的債券被「超額認購」，顯示市場仍對其長期盈利潛力抱持信心。

亞馬遜最新財報也提振市場信心。該公司上季雲端業務年增率升至20%，高於前一季的17.5%，顯示AI投資已帶動雲端復甦。

Matt Stucky說，投資人對亞馬遜與Alphabet的AI預算，展現出比Meta高的容忍度，因雲端服務商能迅速將算力支出轉化為收益，相較下，Meta仍透過廣告與平台優化尋求回報，風險較高，「許多資金可能轉向那些具有更明確催化劑及短期盈利潛力的標的」。

算力 OpenAI

延伸閱讀

特殊應用IC市場 擴張

就市論勢／輝達概念、記憶體 可留意

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

相關新聞

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助美9個月實現在美全程先進製造

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯新聞訪問表示，輝達靠台積電（2330）在內台廠之助，將最先進的半導體全程製造...

財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的輝達被點名最大贏家

這個財報季的最大贏家可能是一家尚未公布財報的晶片製造商。隨著亞馬遜、Alphabet、Meta與微軟上周公布財報時紛紛強...

美反制陸 推新興市場美元化… 阿根廷可能成首批鎖定目標

學者透露，美國川普政府官員正在討論，要如何鼓勵新興市場或邊境市場的其他國家，改以美元為主要貨幣，藉以反擊由中國大陸主導、...

前線工程師 科技業新明星…AI新創公司搶著要

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

金價因大陸取消退稅跌破4,000美元 OPEC+明年初暫停增產助油價反彈

中國大陸取消部分零售商長期享有的黃金退稅優惠後，金價跌破每英兩4,000美元。OPEC+決定明年第1季暫停增產後，西德州...

簡立峰專欄／科技巨頭搶攻AI眼鏡 是話術還是未來商機？

Meta、Apple等科技巨擘相繼傳出投入巨資開發AI智慧眼鏡，但AI眼鏡似乎還離人們生活有距離，儘管技術日益成熟，但使用頻率低、應用場景有限，仍難撼動手機的核心地位。AI眼鏡是真有前景還是科技巨擘間的話術？還有哪些技術瓶頸有待突破？AI眼鏡的商機若不在穿戴，還有沒有其他發展可能？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。