財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的輝達被點名最大贏家

這個財報季的最大贏家可能是一家尚未公布財報的晶片製造商。隨著亞馬遜、Alphabet、Meta與微軟上周公布財報時紛紛強調將擴大AI相關支出，市場普遍預期輝達（Nvidia）成最大受益者。

分析師指出，企業明確傳達「算力投資不會減速」，而輝達正是目前最能提供這項關鍵資源的公司。瑞穗交易部門分析師Jordan Klein在報告中寫道：「所有的資金最終都將流向輝達，以及博通、美光科技等晶片供應商。」

四大科技巨擘的資本支出規模本季全面上調。Meta上調今年資本支出至700-720億美元，遠高於去年的390億，並預計明年支出增幅會更大。亞馬遜規劃投入1,250億美元，Alphabet則將全年目標由850億美元提高到920億美元。微軟則預告本年度資本支出增速將超越去年度的58%。其餘大型科技公司也表態明年持續加碼。

Northwestern Mutual Wealth Management股票投資主管Matt Stucky說，輝達執行長黃仁勳上周在GTC年會上，「幾乎明示」市場對其未來一年半的營收預估「低估約1,000億美元」。

伯恩斯坦的Stacy Rasgon解讀，黃仁勳暗示明年輝達的資料中心營收可望「遠遠超過」3,000億美元，而市場普遍預估不足2,600億美元。

至於AI泡沫疑慮，Matt Stucky指出，關鍵在於終端用戶的變現能力，目前主要是OpenAI，估算顯示明年OpenAI每賺進1美元，恐怕要支出2美元。但甲骨文近期為建置OpenAI相關算力籌資的債券被「超額認購」，顯示市場仍對其長期盈利潛力抱持信心。

亞馬遜最新財報也提振市場信心。該公司上季雲端業務年增率升至20%，高於前一季的17.5%，顯示AI投資已帶動雲端復甦。

Matt Stucky說，投資人對亞馬遜與Alphabet的AI預算，展現出比Meta高的容忍度，因雲端服務商能迅速將算力支出轉化為收益，相較下，Meta仍透過廣告與平台優化尋求回報，風險較高，「許多資金可能轉向那些具有更明確催化劑及短期盈利潛力的標的」。