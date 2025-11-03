金價因大陸取消退稅跌破4,000美元 OPEC+明年初暫停增產助油價反彈

中國大陸取消部分零售商長期享有的黃金退稅優惠後，金價跌破每英兩4,000美元。OPEC+決定明年第1季暫停增產後，西德州原油一度上漲0.8%。

美股期指周一上漲，可見全球股市連續七個月的漲勢仍可能延續。標普500指數和那斯達克100指數期貨各漲0.3%，延續上周五漲勢。企業財報樂觀凌駕市場對漲勢過度集中大型科技股的疑慮。日本股市今逢假日休市。

金價在亞洲早盤一度下跌1%，報每英兩3,963美元。北京當局周六宣布，今後部分零售商出售從上海黃金交易所和上海期貨交易所購得的黃金，無論是直接轉售或經加工後出售，都不得再抵扣增值稅。

貴金屬交易平台BullionVault研究主管艾許（Adrian Ash）說：「雖然中國的黃金需求在今年這波創紀錄的多頭行情中作用不大，但身為全球最大消費國，這次稅制變動勢必打擊市場信心。對那些希望金價上月飆漲後大幅回檔的投資人來說，這項消息正合所願。」

在中國大陸，多數黃金加工商過去在向下游銷售時，可對原料部分抵扣增值稅。根據實施至2027年底的新政策，稅收優惠僅保留給上海黃金交易所（SGE）與上海期貨交易所的會員，包括能直接參與交易的主要銀行、煉廠和加工業者。

OPEC+周日則宣布，下月小幅增產後將暫停進一步增產。

市場面臨供應過剩擴大的風險，過去三個月布蘭特原油油價格已下跌約10%。不過，隨著美國加強對俄羅斯的制裁，使主要出口國的供應前景出現變數，油價已自五個月低點回升。WTI最近上漲0.6%，報每桶61.35美元。