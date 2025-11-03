黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助美9個月實現在美全程先進製造

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯新聞訪問表示，輝達靠台積電（2330）在內台廠之助，將最先進的半導體全程製造移到亞利桑那州，短短九個月便達成川普政府希望「光速」推動先進製造業重返美國的目標。

黃仁勳在「Sunday Morning Futures」節目中指出，川普政府希望以「光速」推動先進製造業回流美國，而輝達在九個月內就達成目標。

他說：「在台積電（2330），這家美國極為重要的合作夥伴，以及鴻海（2317）、緯創（3231）、Amkor和矽品的協助下，我們如今已能在美國和亞利桑那州全程生產全球最先進的AI晶片。」

「工作人員非常賣力，機械工程師、水電技師、管線工、建築工人幾乎是晝夜趕工。九個月後，我們已開始量產全球最先進的AI晶片。」

黃仁勳指出，川普推動重建美國製造業並重掌關鍵科技領導地位的政策，讓輝達得以加速在美國本土生產最先進晶片的計畫。

他說：「AI是一場工業革命，是我們這個時代最重要的技術，也可能是人類史上最重要的技術。」

黃仁勳說：「川普總統上任之初，就希望我們能在美國本土製造這些關鍵技術，他希望讓美國再工業化。」

他說：「他希望推動能源成長，也希望確保美國在人工智慧領域保持領先。」

黃仁勳表示，要達到這樣的領導地位，必須在從能源到AI基礎設施等多項領域同時具備主導地位。

他說：「這不僅包括打造AI模型，也要讓AI應用在醫療、製造、機器人和科學等產業中。」