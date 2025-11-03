快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助美9個月實現在美全程先進製造

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳表示，川普政府希望以「光速」推動先進製造業回流美國，而輝達在九個月內就達成目標。路透
黃仁勳表示，川普政府希望以「光速」推動先進製造業回流美國，而輝達在九個月內就達成目標。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯新聞訪問表示，輝達靠台積電（2330）在內台廠之助，將最先進的半導體全程製造移到亞利桑那州，短短九個月便達成川普政府希望「光速」推動先進製造業重返美國的目標。

黃仁勳在「Sunday Morning Futures」節目中指出，川普政府希望以「光速」推動先進製造業回流美國，而輝達在九個月內就達成目標。

他說：「在台積電（2330），這家美國極為重要的合作夥伴，以及鴻海（2317）、緯創（3231）、Amkor和矽品的協助下，我們如今已能在美國和亞利桑那州全程生產全球最先進的AI晶片。」

「工作人員非常賣力，機械工程師、水電技師、管線工、建築工人幾乎是晝夜趕工。九個月後，我們已開始量產全球最先進的AI晶片。」

黃仁勳指出，川普推動重建美國製造業並重掌關鍵科技領導地位的政策，讓輝達得以加速在美國本土生產最先進晶片的計畫。

他說：「AI是一場工業革命，是我們這個時代最重要的技術，也可能是人類史上最重要的技術。」

黃仁勳說：「川普總統上任之初，就希望我們能在美國本土製造這些關鍵技術，他希望讓美國再工業化。」

他說：「他希望推動能源成長，也希望確保美國在人工智慧領域保持領先。」

黃仁勳表示，要達到這樣的領導地位，必須在從能源到AI基礎設施等多項領域同時具備主導地位。

他說：「這不僅包括打造AI模型，也要讓AI應用在醫療、製造、機器人和科學等產業中。」

美國 川普 亞利桑那州

延伸閱讀

川習會未提台灣 川普重申：習近平知道犯台後果

川普亞洲行 兩大現實難解

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

相關新聞

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助美9個月實現在美全程先進製造

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周日接受福斯新聞訪問表示，輝達靠台積電（2330）在內台廠之助，將最先進的半導體全程製造...

財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的輝達被點名最大贏家

這個財報季的最大贏家可能是一家尚未公布財報的晶片製造商。隨著亞馬遜、Alphabet、Meta與微軟上周公布財報時紛紛強...

美反制陸 推新興市場美元化… 阿根廷可能成首批鎖定目標

學者透露，美國川普政府官員正在討論，要如何鼓勵新興市場或邊境市場的其他國家，改以美元為主要貨幣，藉以反擊由中國大陸主導、...

前線工程師 科技業新明星…AI新創公司搶著要

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

金價因大陸取消退稅跌破4,000美元 OPEC+明年初暫停增產助油價反彈

中國大陸取消部分零售商長期享有的黃金退稅優惠後，金價跌破每英兩4,000美元。OPEC+決定明年第1季暫停增產後，西德州...

簡立峰專欄／科技巨頭搶攻AI眼鏡 是話術還是未來商機？

Meta、Apple等科技巨擘相繼傳出投入巨資開發AI智慧眼鏡，但AI眼鏡似乎還離人們生活有距離，儘管技術日益成熟，但使用頻率低、應用場景有限，仍難撼動手機的核心地位。AI眼鏡是真有前景還是科技巨擘間的話術？還有哪些技術瓶頸有待突破？AI眼鏡的商機若不在穿戴，還有沒有其他發展可能？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。