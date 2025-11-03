擔心油價猛跌？OPEC+突踩剎車！宣布明年第1季暫停增產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日開會後決定，12月將再度小幅提高石油產量，預定明年第1季暫停增產，凸顯出在爭取市占與因應石油出現供應過剩跡象之間尋求平衡。

由沙烏地阿拉伯為首的主要成員國在周日開會，同意12月額外恢復每日13.7萬桶產量，與10、11月增產幅度相同，接著在明年1至3月暫停增產。由於第1季通常是需求較疲弱時期，與會代表說，1月起暫停增產是反映

季節性需求預料放緩。

然而，此舉也發生在油市充滿不確定因素之際。由於OPEC+共同領導國俄羅斯遭遇制裁措施，導致外界對莫斯科供油前景抱持疑慮。同時，交易商指出，市場供過於求情況正在擴大，預期明年更嚴重。

RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示：「這當然是情節的又一次轉折，但我認為在第1季供應前景不明的情況下，是謹慎的做法。」

OPEC+這回決定在1月至3月暫停增產，將是該組織自4月開始快速恢復先前減少供應的產量以來，首度暫停增產。明年初的暫停，意味著八個國家仍有約每日120萬桶增產配額尚未恢復。代表們說，周日的決定獲得廣泛支持。

布蘭特原油期貨今年下跌約13%，上周五收在每桶65美元之下。除俄羅斯遭制裁支撐油價外，美國與中國大陸上周達成為期一年的關稅休戰協議，也為油價帶來支撐。

沙烏地王儲賓沙爾曼本月稍晚將前往華盛頓拜會美國總統川普，而川普已多次呼籲OPEC協助壓低燃料價格。

OPEC+實際的增產量明顯低於官方宣布的幅度，原因包括部分成員國抵銷先前的超出生產，另一些國家則難以提高生產，這使得整體市場影響有限。

儘管產業普遍警告油價可能暴跌，但OPEC+多次表示，今年恢復產量是基於「健康的市場基本面」與低庫存水準。事實上，即便OPEC+提早一年恢復每日220萬桶供應量，但今年多數時間油價仍具韌性，這部分驗證了他們的立場。

然而，隨著最大消費國中國大陸需求降溫、美洲地區石油供應大增，全球市場正顯示出供應過剩跡象。大型貿易商如Trafigura Group表示，過剩已出現，並指出全球油輪船隊的儲油量正在累積。

設於巴黎的國際能源署（IEA）預測，本季全球石油可能供過於求每日300萬桶以上，明年更可能出現空前過剩局面。摩根大通與高盛預測，油價將進一步跌破每桶60美元。