本周開盤前 五件國際事不可不知

亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最長月線漲勢。隨美股邁入平均表現最佳的11月，仍有機會再上攻。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

那指連七月上漲 七年首見 美股邁入平均表現最佳的11月

亞馬遜上周五（10月31日）大漲9.6%，市值收在新高的2.61兆美元，成為支撐美股三大指數的最新力量。標普500指數和那斯達克各漲0.3%和0.6%，10月分別上漲2.4%和4.8%。台積電（2330）ADR上周五下跌0.9%，費半則上漲0.2%，10月分別上漲7.6%和13.5%。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟公布上季資本支出合計高達1,120億美元，主要投入晶片和資料中心等AI基礎建設。

據「股票交易年鑑」統計，11月歷來平均上漲1.8%，是標普500指數全年表現最佳的月份。不過，在美國總統上任的第一年，11月則是表現第三佳的月份，平均漲幅1.6%。

OPEC+小幅調高產量後 明年Q1將暫停增產

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定下月小幅調升產量，但明年第1季暫停增產，以在爭取市場占有率和供應過剩疑慮之間取得平衡。

由沙烏地阿拉伯主導的主要產油國周日透過視訊會議達成共識，將於下月增產每日13.7萬桶，與10月和11月的增幅一致，之後自1月起暫停增產至3月。代表指出，第1季通常為需求疲弱期，此次暫停增產反映市場預期季節性放緩。

白宮：大陸將暫停部分稀土管制措施 並停止對美國晶片公司的調查

白宮宣布，中國大陸將暫停對稀土金屬實施額外的出口管制，並終止針對美國半導體供應鏈企業的調查。

白宮周六發布了細節清單，概述了本周川普總統和大陸領導人習近平達成的貿易協定的細節。白宮表示，根據協議，大陸將為稀土、鎵、鍺、銻和石墨的出口發放通用

許可證，「以造福美國在世界各地的終端用戶及其供應商」，這表示大陸將取消分別於2025年4月和2022年10月實施的管制措施。

華盛頓方面也將暫停川普對陸部分所謂「對等關稅」的實施，期限再延長一年，並暫停原定於11月對中國輸美商品加徵100%關稅的計畫。白宮還表示，美國將進一步延長目前將於2025年11月29日到期的301條款關稅豁免期限，至2026年11月10日。

波克夏現金飆升至創紀錄水準 營業利益成長逾三成

波克夏公司（Berkshire Hathaway）第3季的現金水位激增至3,817億美元，創下新紀錄，營業利益成長34%至135億美元，因上季自然災害異常之少，保險承保利潤上升。

巴菲特在第3季出售了價值61億美元的股票。儘管現金持續成長，但由於短期利率下降，公司淨投資收益較去年同期下滑13%，至32億美元。

聯準會多位官員表示不支持上月降息 稱通膨仍偏高

聯準會（Fed）三位官員表示他們不支持本周降息的決定，印證主席鮑爾上周三發出的警告：12月再次降息遠非定論。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克上周五表示，她們更傾向於維持利率不變。不過兩人在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並無表決權。堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德同日發布聲明，闡述了他反對周三降息決定的理由。

三人的表態，是在接下來六周、即聯儲會12月下次政策會議前，可能出現的一場激烈辯論的第一聲號角，因為不少Fed官員認為需要更多政策寬鬆來支撐勞動市場，而另一方官員則更擔心通膨。