找不到划算標的 巴菲特連12季賣超股票

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季連續第十二季賣超股票，過去三年總計淨賣出約一八四○億美元股票，顯示股價雖快速上漲，預定年底交棒的巴菲特依然難以找到划算的標的，且持續認為賣出機會多於買進。

一日出爐的財報顯示，波克夏第三季再度淨賣出六十一億美元股票，現金儲備增至三八一七億美元的新高，營業利潤年增百分之卅四。

二○二二年美國聯準會啟動四十多年來最激進升息周期以來，波克夏一直對投資股票持謹慎態度。這波貨幣緊縮帶動股票估值下降，顯然仍不足以激發巴菲特撿便宜的本能，即便美國總統川普今年四月以對等關稅震撼全球，導致市場湧現沉重賣壓，也未吸引巴菲特進場，波克夏第二季賣超卅億美元股票。

