私人飛機引擎出租 商機火

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

飛機供應鏈吃緊正催生另一種商機：私人噴射機老闆正將引擎出租給苦候飛機維修未果的其他人，把這個通常被視為會折舊的資產，變成生財工具。

英國金融時報（FT）報導，新冠疫情爆發後，航太業便苦於勞力和零件短缺等問題，所造成的私人和商用飛機引擎與機身延誤交付。財富顧問和產業專家說，一些飛機老闆現在靠出租引擎發一筆小財。

目前，一具中型噴射引擎出租數天的費用約為5萬美元，這種引擎可以很快拆卸，一個晚上就能完成。

Addleshaw Goddard律師事務所的私人財富融資主管烏貝羅伊表示，由於私人飛機使用較頻繁，通常不會有這種情況，但過去五到八年來，從價值常因折舊而減損而引擎賺錢的商業誘因提高，使出租引擎日漸普遍，「這是我職涯中，首次看到有家族利用私人飛機引擎賺錢」。

AeroDynamic顧問公司執行董事麥寇斯也說，小型推進引擎供應鏈的勞力與零件短缺，造成維護和修理作業延誤，是眾所周知的情況。他表示，商務航空業者的機隊規模通常較小，而且甚少儲存備用引擎。

