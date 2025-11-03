夏普擬攻 AI、機器人、電動車

日本夏普（Sharp）社長兼執行長沖津雅浩透露，計劃探索在人工智慧（AI）、機器人及電動車等先進科技領域的成長機會，並將與母公司鴻海集團合作，可能參與伺服器的安裝、維修及銷售等業務。

沖津雅浩說，夏普期望在「AI、電動車和機器人等領域」找到成長動力，並希望利用核心液晶顯示器（LCD）業務的穩定獲利，為新事業提供資金。

夏普打算利用現有的技術進軍AI和電動車等高成長科技領域，沖津雅浩說，「我們發掘的第三根支柱，可能成為下一個中期計畫的關鍵主題」。他指稱的中期計畫是到2028年3月止的管理計畫。

夏普的研發支出在2018年度達到1,085億日圓（約7.03億美元）的頂峰後，持續下降，但在2024年再度上升，為六年來首見。根據中期管理計畫，夏普預期每年平均投入800億日圓用於研發。

沖津雅浩也說，夏普也希望在鴻海集團擴大日本大業務時，希望扮演有意義的角色，可能參與伺服器的安裝、維修和銷售等業務，甚至可以利用夏普閒置的廠房。鴻海集團沒有自家的消費品牌，夏普在日本擁有強大品牌影響力，若合作成功，「鴻海將更容易與其他產業的日本公司合作，例如汽車業」。