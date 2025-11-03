OPEC+下月傳再小幅增產 紓解油市供給過剩問題

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日召開產量會議，知情的與會人士透露，OPEC+將同意12月再度小幅增產石油，提高每日產量目標提高13.7萬桶，與10、11月的每日增產量相同，反映OPEC+雖計劃奪回油市占有率，但也日益擔憂油市供給過剩，因此只採取溫和增產作法。

彭博資訊與路透報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國等八個會員國，已原則上同意這項增產措施，這也意味著2日會議可能迅速同意這項決定。

從今年4月以來，OPEC+已將日產量目標提高逾270萬桶，約相當於全球石油供給量的2.5%，但10、11月已放慢增產速度。現在由於西方國家對俄羅斯採取新的制裁措施，可能使俄羅斯難以進一步增產，也提高了這次產量會議的挑戰性。

由於油市供給過剩，國際油價曾於10月20日跌到約每桶60美元的五個月低點，但之後由於美、英制裁俄羅斯石油出口，加上市場對於美國與貿易夥伴國之間的談判展望樂觀，使油價回升到每桶65美元上下。

國際能源總署（IEA）預估，今年第4季國際油供供過於求的數量將超過每日300萬桶，且到明年時過剩將更加嚴重。同時，全球最大石油消費國中國大陸的需求降溫、美洲各產油國供應增加的跡象，也愈來愈多。

不過，OPEC+雖持續提高產量目標，實際增產量卻遠小於目標量，因為一些會員國現在須彌部之前的超標生產，且部分會員國事實上根本難以增產。油市專家也指出，儘管國際油市預料將供過於求，但除非國際油價下跌到每桶55美元以下，否則OPEC+不會暫停增產或轉而減產。