聽新聞
0:00 / 0:00
陸娛樂業限韓令 有望鬆綁
南韓媒體報導，南韓總統李在明與中國大陸國家主席習近平上周討論擴大文化交流的議題，提高了中國大陸鬆綁已經實施十年的娛樂業「限韓令」希望。
南韓議員金永培在社群媒體分享1日在慶州峰會晚宴的照片，並表示習近平對韓方提出的在北京舉行韓流演唱會建議，給予正面回應，引發了對限韓令可能放鬆的預期。金永培也說，習近平甚至吩咐中國大陸外交部長王毅跟進處理此事。
韓聯社也報導，南韓國安顧問魏聖洛表示，習近平和總統李在明已就擴大文化合作達成共識，並表示「法律和程序上的限制」對內容交換的全面正常化構成阻礙。
不過，南韓直屬總統的文化交流委員會2日卻嘗試沖淡外界對此事的預期，表示這些討論「只是外交活動的客套話」，不宜過度闡釋。該委員會委員長、南韓娛樂公司JYP娛樂創辦人朴軫永，也出席了這場晚宴。
約十年前，中國大陸對從韓流演唱會到韓劇、韓影等南韓娛樂業，實施非正式禁令，因南韓決定部署美國飛彈防禦系統，被北京視為安全威脅。
若中國大陸娛樂業真的解除限韓令，可望提供韓流文化產業一大助力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言