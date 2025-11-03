快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

聽新聞
0:00 / 0:00

陸娛樂業限韓令 有望鬆綁

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓媒體報導，南韓總統李在明與中國大陸國家主席習近平上周討論擴大文化交流的議題，提高了中國大陸鬆綁已經實施十年的娛樂業「限韓令」希望。

南韓議員金永培在社群媒體分享1日在慶州峰會晚宴的照片，並表示習近平對韓方提出的在北京舉行韓流演唱會建議，給予正面回應，引發了對限韓令可能放鬆的預期。金永培也說，習近平甚至吩咐中國大陸外交部長王毅跟進處理此事。

韓聯社也報導，南韓國安顧問魏聖洛表示，習近平和總統李在明已就擴大文化合作達成共識，並表示「法律和程序上的限制」對內容交換的全面正常化構成阻礙。

不過，南韓直屬總統的文化交流委員會2日卻嘗試沖淡外界對此事的預期，表示這些討論「只是外交活動的客套話」，不宜過度闡釋。該委員會委員長、南韓娛樂公司JYP娛樂創辦人朴軫永，也出席了這場晚宴。

約十年前，中國大陸對從韓流演唱會到韓劇、韓影等南韓娛樂業，實施非正式禁令，因南韓決定部署美國飛彈防禦系統，被北京視為安全威脅。

若中國大陸娛樂業真的解除限韓令，可望提供韓流文化產業一大助力。

南韓 習近平

延伸閱讀

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

習李會盼中韓新局 促北韓對話 北韓批大談非核化的白日夢

習成APEC焦點 籲亞太互利合作 含蓄警告「不要站隊美國」

白宮公布照片 川普秀卡片逗樂習近平 俄媒捕捉習看小抄

相關新聞

美反制陸 推新興市場美元化… 阿根廷可能成首批鎖定目標

學者透露，美國川普政府官員正在討論，要如何鼓勵新興市場或邊境市場的其他國家，改以美元為主要貨幣，藉以反擊由中國大陸主導、...

前線工程師 科技業新明星…AI新創公司搶著要

OpenAI、Anthropic和Cohere等人工智慧（AI）新創公司，正加緊招募一種為數稀少的軟體開發人才：前線部署...

OPEC+下月傳再小幅增產 紓解油市供給過剩問題

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日召開產量會議，知情的與會人士透露，OPEC+將同意12月再度小幅增產石油，提高每...

波克夏連12季賣超股票

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季連續第12季賣超股票，過去三年總計淨賣出約1,...

美股日光節約時間結束 今起台灣時間22:30開盤

美國已在當地時間2日凌晨2時結束日光節約時間（夏令時間），把時鐘撥慢一小時，美國與台灣之間的時差成為13小時，也意味著3...

陸娛樂業限韓令 有望鬆綁

南韓媒體報導，南韓總統李在明與中國大陸國家主席習近平上周討論擴大文化交流的議題，提高了中國大陸鬆綁已經實施十年的娛樂業「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。