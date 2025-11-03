聽新聞
波克夏連12季賣超股票
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季連續第12季賣超股票，過去三年總計淨賣出約1,840億美元的股票，顯示在股價全面快速上漲之際，預定年底交棒的巴菲特依然難以找到划算的標的，且持續認為賣出機會多於買進。
1日出爐的財報顯示，波克夏第3季拋售125億美元股票，買進金額為64億美元，賣超規模達61億美元。波克夏本月稍晚將提交監管文件，揭露上季買進和賣出的股票。
2022年美國聯準會（Fed）啟動40多年來最激進升息周期以來，波克夏一直對投資股票持謹慎態度。
這波貨幣緊縮帶動股票估值下降，顯然仍不足以激發巴菲特撿便宜的本能，即便美國總統川普今年4月以對等關稅震撼全球，導致市場湧現沉重賣壓，也未吸引巴菲特進場，波克夏第2季賣超30億美元股票。
波克夏A股股價10月31日收在71萬5,740美元，巴菲特5月初宣布計劃今年底卸任執行長以來已跌11.6%，美國股市標普500指數同一期間上漲約兩成。
95歲的巴菲特明年1月將交棒給62歲的亞伯（Greg Abel），但會留任董事長，目前亞伯掌管波克夏非保險事業。
