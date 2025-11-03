美股日光節約時間結束 今起台灣時間22:30開盤

美國已在當地時間2日凌晨2時結束日光節約時間（夏令時間），把時鐘撥慢一小時，美國與台灣之間的時差成為13小時，也意味著3日起，美國股市開盤對應的台灣時間將變成晚間10時30分，隔日凌晨5時收盤，直到明年3月8日。

實施夏令時間用意是減少使用人工照明，美國多年來曾數次調整實施與結束日期，直到2007年後才分別固定在3月第二個周日及11月第一個周日。夏威夷州和亞利桑那州大多數地區未實施夏令時間，因此不必每年撥時鐘兩次，美屬薩摩亞、關島和波多黎各等美國海外領土也永遠實施標準時間。

美國參議院2022年通過全年實施夏令時間的陽光保護法，但該法案未在眾議院取得進展，參議院今年1月提出的新版法案也未向前推進。根據全美州議會聯合會（National Conference of state Legislatures），美國幾乎所有州都曾考慮立法以永遠實施標準或夏令時間，過去七年有19個州已通過相關法案或決議。