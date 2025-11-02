從亞洲轉向！美國鄉村變身外包基地 小鎮居民年收300萬、翻3倍

摘要 1.過去被視為經濟沙漠的美國鄉村，正迎來一場前所未有的「本土外包」浪潮。 2.一家名為Provalus的公司，打破傳統將IT業務外包至海外的模式，反而鎖定年收入僅3萬美元的美國小鎮。 3.他們怎麼吸引這些在鄉村被忽視的人才，成功在貧困高地創造中產階級工作，營收年增近40％，重寫美國夢？

長期與貧窮、高失業率劃上等號的美國鄉村地區，如今竟成為外包產業發展的新沃土。

企業常將其非核心業務委託給外部專業公司代為處理，藉此降低成本、提高效率。過去外包產業的大本營都在菲律賓、越南、墨西哥等低成本國家，但標榜100％本土的美國外包公司Provalus，正把這些工作機會帶到美國鄉村。

Provalus主要在美國南部，尋找平均個人年收入徘徊在3萬美元（約合新台幣92萬元）的小鎮。聯邦儲備銀行研究報告指出，美國鄉村地區往往面臨更高且不穩定的失業率，即便近50年前的《社區再投資法案》，要求聯準銀行滿足中低收入社區信貸需求，但《華爾街日報》分析，真正投入的資金並不多。

面對這個尚未開發的勞動力市場，Provalus執行長魯傑羅（Chuck Ruggiero）表示，鄉村地區人士有韌性、肯努力，因而他在2017年成立Provalus，並設計評估系統，培養這些在鄉村地區從事餐飲、零售業的人士，也具備能在科技、管理職發揮所長的能力。

位在奧克拉荷馬州的塔列夸（Tahlequah），境內沒有任何高速公路與鐵路通過，人口僅有1萬6000人，收入低於聯邦政府設定貧困線的比例，高出全國平均八個百分點，卻成為Provalus設點的首選之一。

這種振興美國鄉村的情操，即便服務成本比海外高兩至三成，仍吸引連鎖速食業者福來雞（Chick-fil-A）、海軍聯邦信用合作社、網路供應商Brightspeed等企業把部份IT、後勤辦公室外包給Provalus，並發現不少美國本土服務的好處，如時區一致、資料更容易保護，而且再也不用搭乘夜間航班，就能完成外包商訪視，加上生產力、品質比海外更好，使Provalus能和大型離岸外包業者競爭。

除了提供培訓，為了留住人才，Provalus也提供優於當地其他工作的薪資條件。例如，該公司在塔列夸開業時，就標榜平均年薪約3萬8000美元，比當地平均年收入3萬美元高27％。目前當地甚至有少數非高階主管員工已經或即將賺取六位數美元年薪。

另一方面，福利也相當優渥。例如，工作一開始的6個月，每60天定期加薪一次，而後依據績效加薪。而且相較於美國家庭保險平均年保費逾2萬5000美元，其中員工平均分攤約6200美元，該公司每一期薪水只扣員工1美元保費，形同由雇主負擔大部份保險費用。

Provalus總裁基歐（Mike Keogh）表示，「這讓我們能快速創造中產階級。」與此同時，該公司營收也以每年35～40％成長。只不過，這樣的工作必須在電話中快速解答保險福利疑惑，或協助處理筆電突然停止運作等疑難雜症，並非每個人都適合，流動率也高達30～40％。

但《華爾街日報》認為，這仍是扭轉數十年來對美國鄉村投資不足的嘗試，為這些常被忽視的地區創造就業。

資料來源：WSJ、Provalus、Richmond Fed、KFF

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文原本是亞洲...美國鄉村變身外包基地：小鎮居民年收300萬、翻3倍》