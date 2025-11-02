跨國企業也出包！會計師事務所報告被爆幻覺一堆 AI垃圾成職場大災難

摘要 1.研究發現，美國上班族平均15%收到的工作內容是AI敷衍產出的垃圾。 2.專家建議，企業應建立四大防線，心態上的核心是將AI定位為協作工具而非捷徑，人要當駕駛，不該只當乘客。

當你打開信箱，收到同事用AI趕出來的提案報告——洋洋灑灑十幾頁，卻找不到重點。你得花一個小時釐清邏輯、修正錯誤，甚至重寫。這就是職場正在蔓延的「AI工作垃圾」（work slop）。

AI垃圾，問題比想像更嚴重

全球四大會計師事務所之一的德勤，澳洲分公司因用AI生成報告出錯，部分退款給澳洲政府，為企業敲響警鐘。

研究發現，美國上班族平均有15%收到的工作內容是AI敷衍產出的垃圾。史丹佛大學與BetterUp Labs研究團隊指出，這些報告可能結構完整、用詞流暢，但仔細一看就會發現內容空洞、缺乏關鍵脈絡，或者根本文不對題。

問題核心在於：AI讓產出變容易了，但篩選和處理的成本沒有降低。這相當於作者把責任丟包，其所省下的時間全數被轉嫁到接收者的身上。

兩種AI使用心態：駕駛者vs.乘客

BetterUp Labs發現，使用者心態是關鍵。「駕駛者（pilots）」對AI充滿好奇，用它來「增強」創造力、有目的地實現目標；「乘客（passengers）」則用AI逃避工作、敷衍了事，替自己爭取更多時間，後者正是AI工作垃圾的主要製造者。

更值得警惕的是，雖然「工作馬虎」一直存在，人們本來就容易拖延、走捷徑，但AI讓這些壞習慣「規模化」了！

企業如何建立防線？

面對「AI工作垃圾」的威脅，專家建議企業建立四大防線：

第一，制定平衡法律與實務的使用指南

英國財務報告委員會今年夏天警告，四大會計師事務所未能監控自動化工具和AI如何影響審計品質。在法律界，也已經出現不少律師使用AI而在法律論證和證人陳述中包含虛假資訊的案例。

第二，教員工怎麼正確使用AI

不要只教怎麼下提示詞，更要讓員工知道什麼時候該用AI、什麼時候不該用，以及怎麼用才能真正幫上忙。

第三，設立責任歸屬機制

當AI出錯時，誰該負責？這個問題必須在導入AI前就釐清。

第四，建立品質控管標準

領導者需要明確定義「好工作」的標準，確保效率提升不是以犧牲準確性為代價。關鍵是：每個AI部署都該有「人工煞車鍵」，高風險工作必須經人工審核。

別被AI的效率假象騙了！

利茲大學經濟學助理教授米爾斯提醒，很多主管看到AI能快速生出報告就興奮不已，卻沒想過一個關鍵問題：我們公司到底怎麼賺錢的？AI真能幫上忙，還是只是讓大家看起來很忙？

當企業開始用「寫了幾行程式碼」、「產出幾份報告」來衡量員工表現，其實只是在製造「生產力的假象」。

請記得：人要當駕駛，不要當乘客。讓AI協助你做得更好，而不是讓AI替你敷衍了事。

資料來源：金融時報、Futurism、HBR

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文跨國企業也出包，德勤用AI產報告被爆幻覺一堆！AI垃圾正形成職場大災難》