高市見林信義 陸駐日使館：已向日方提嚴正交涉

日本首相高市早苗日前與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並稱林信義為「總統府資政」，引發北京當局不滿。中國駐日本大使館發言人2日表示，日方此舉嚴重違背一中原則，中方對此表示堅決反對和強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。

中方駐日使館發言人說，「日方罔顧中方嚴正立場，執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面並公開炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑釁中國主權安全利益。」

大陸外交部1日也批評日方做法對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。該發言人說，中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處。

日本首相高市早苗於10月31日與11月1日兩度在社群平台X貼出與林信義的合照與會談內容合照與會談內容，表示「希望日台務實合作能持續深化」，並稱林信義為「台灣總統府資政」。根據NHK報導，雙方會談約25分鐘，討論經濟、防災及區域和平等議題，高市強調「台灣是珍貴的朋友與重要夥伴」。

與此同時，高市早苗10月31日也與大陸國家主席習近平會晤，習近平表示，中方願與日方一同推進戰略互惠關係，致力構建建設性、穩定的中日關係，並希望日方恪守履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。日媒NHK報導特別指出，高市早苗與習近平在峰會前握手，但兩人都沒有笑容。