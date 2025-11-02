快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

高市見林信義 陸駐日使館：已向日方提嚴正交涉

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本首相高市早苗在社群平台X分享在峰會第二天與台灣領袖代表林信義會談照片。（圖／取自高市早苗X）
日本首相高市早苗在社群平台X分享在峰會第二天與台灣領袖代表林信義會談照片。（圖／取自高市早苗X）

日本首相高市早苗日前與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並稱林信義為「總統府資政」，引發北京當局不滿。中國駐日本大使館發言人2日表示，日方此舉嚴重違背一中原則，中方對此表示堅決反對和強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。

中方駐日使館發言人說，「日方罔顧中方嚴正立場，執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面並公開炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑釁中國主權安全利益。」

大陸外交部1日也批評日方做法對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。該發言人說，中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處。

日本首相高市早苗於10月31日與11月1日兩度在社群平台X貼出與林信義的合照與會談內容合照與會談內容，表示「希望日台務實合作能持續深化」，並稱林信義為「台灣總統府資政」。根據NHK報導，雙方會談約25分鐘，討論經濟、防災及區域和平等議題，高市強調「台灣是珍貴的朋友與重要夥伴」。

與此同時，高市早苗10月31日也與大陸國家主席習近平會晤，習近平表示，中方願與日方一同推進戰略互惠關係，致力構建建設性、穩定的中日關係，並希望日方恪守履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。日媒NHK報導特別指出，高市早苗與習近平在峰會前握手，但兩人都沒有笑容。

中日關係 中方 林信義

延伸閱讀

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

林信義與黃循財閉門晤談 氣氛融洽

獲習近平贈小米手機 李在明問：通訊安全怎麼樣啊？

APEC會場直擊 林信義：美對半導體聚落有興趣

相關新聞

高市見林信義 陸駐日使館：已向日方提嚴正交涉

日本首相高市早苗日前與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並稱林信義為「總統府資政」，引發北京當局不滿。中國駐日本大...

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

輝達(Nvidia，英偉達)執行長黃仁勳10月31日在南韓接受美國財經媒體CNBC專訪時直言，中國自己生產很多人工智慧(...

規模50億美元…俄羅斯擬發人幣主權債 深化兩國金融

俄羅斯計畫2025年在本國市場，首次發行人民幣計價的主權債券，為出口商和銀行向中國出售能源時，所累積的大量人民幣資金，提...

全球車企鬆口氣 美中達共識 安世可望出貨

荷蘭政府控制中企安世半導體公司後，中國政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。中國商務部1日表示，中國將綜合...

OPEC+ 料將再度上調石油產量

沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在今天舉行的線上會議上同意再次提高...

美中科技戰波及歐洲 安世半導體爭議一次看

荷蘭與中國之間關於安世半導體的控制權爭端引起關注。在川習會後，爭端看似緩解，全球供應鏈出現利多消息，但是荷中矛盾未解，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。