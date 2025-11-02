OPEC+ 料將再度上調石油產量

沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在今天舉行的線上會議上同意再次提高石油產量。

分析師預測，這8個石油生產國組成的「自願八國」（Voluntary Eight），將在即將召開的線上會議上宣布小幅增產。

4月以來，這個由沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞與阿曼組成的「V8集團」共已增加每日約270萬桶（bpd）的產量。

渣打銀行（Standard Chartered）能源分析師艾希佛德（Emily Ashford）預期，12月起，OPEC+將再度上調每日13.7萬桶的產量，與上個月的決定幅度相同。

OPEC+自年初以來加快增產步伐，速度遠超出年初市場預期。在此之前，各產油國為防止油價下跌，長期採取限產政策以維持市場緊俏。