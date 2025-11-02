聽新聞
0:00 / 0:00
OPEC+ 料將再度上調石油產量
沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在今天舉行的線上會議上同意再次提高石油產量。
分析師預測，這8個石油生產國組成的「自願八國」（Voluntary Eight），將在即將召開的線上會議上宣布小幅增產。
4月以來，這個由沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞與阿曼組成的「V8集團」共已增加每日約270萬桶（bpd）的產量。
渣打銀行（Standard Chartered）能源分析師艾希佛德（Emily Ashford）預期，12月起，OPEC+將再度上調每日13.7萬桶的產量，與上個月的決定幅度相同。
OPEC+自年初以來加快增產步伐，速度遠超出年初市場預期。在此之前，各產油國為防止油價下跌，長期採取限產政策以維持市場緊俏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言