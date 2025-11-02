快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

OPEC+ 料將再度上調石油產量

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在2日舉行的線上會議上同意再次提高石油產量。 路透社
沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在2日舉行的線上會議上同意再次提高石油產量。 路透社

沙烏地阿拉伯俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在今天舉行的線上會議上同意再次提高石油產量。

分析師預測，這8個石油生產國組成的「自願八國」（Voluntary Eight），將在即將召開的線上會議上宣布小幅增產。

4月以來，這個由沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞與阿曼組成的「V8集團」共已增加每日約270萬桶（bpd）的產量。

渣打銀行（Standard Chartered）能源分析師艾希佛德（Emily Ashford）預期，12月起，OPEC+將再度上調每日13.7萬桶的產量，與上個月的決定幅度相同。

OPEC+自年初以來加快增產步伐，速度遠超出年初市場預期。在此之前，各產油國為防止油價下跌，長期採取限產政策以維持市場緊俏。

OPEC 俄羅斯 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次

深化俄中金融！俄羅斯擬首發人民幣主權債 規模最高達4千億盧布

比利鮑伯松頓主演高分影集 「石油天王」第一季上架CATCHPLAY+

石油供應過剩疑慮加深 國際油價收黑

相關新聞

高市見林信義 陸駐日使館：已向日方提嚴正交涉

日本首相高市早苗日前與我APEC領袖代表林信義在南韓慶洲會晤，並稱林信義為「總統府資政」，引發北京當局不滿。中國駐日本大...

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

輝達(Nvidia，英偉達)執行長黃仁勳10月31日在南韓接受美國財經媒體CNBC專訪時直言，中國自己生產很多人工智慧(...

規模50億美元…俄羅斯擬發人幣主權債 深化兩國金融

俄羅斯計畫2025年在本國市場，首次發行人民幣計價的主權債券，為出口商和銀行向中國出售能源時，所累積的大量人民幣資金，提...

全球車企鬆口氣 美中達共識 安世可望出貨

荷蘭政府控制中企安世半導體公司後，中國政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。中國商務部1日表示，中國將綜合...

OPEC+ 料將再度上調石油產量

沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員國，預計將在今天舉行的線上會議上同意再次提高...

美中科技戰波及歐洲 安世半導體爭議一次看

荷蘭與中國之間關於安世半導體的控制權爭端引起關注。在川習會後，爭端看似緩解，全球供應鏈出現利多消息，但是荷中矛盾未解，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。