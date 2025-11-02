美中科技戰波及歐洲 安世半導體爭議一次看

荷蘭與中國之間關於安世半導體的控制權爭端引起關注。在川習會後，爭端看似緩解，全球供應鏈出現利多消息，但是荷中矛盾未解，外媒認為，荷蘭政府面臨放棄安世半導體控制權的壓力。

安世半導體（Nexperia）的母公司是中國晶片製造商聞泰科技（Wingtech）。安世半導體的產品被廣用於儀表板到空調系統等各種車用零件，在汽車半導體及特定晶片上具有一定地位。

這家半導體廠的商業模式以「歐洲研發+中國製造」為主軸，但是在地緣政治局勢詭譎多變、美中科技競爭升溫之下，這樣的模式風險日益攀高，埋下全球產供應鏈不穩定隱憂。

美國商務部9月底擴大貿易黑名單適用範圍，一些被列為實體清單企業的子公司和附屬公司比照母公司受限，由於聞泰科技被美國於2024年底列入實體清單內，安世半導體因此也受到影響。

9月30日荷蘭政府以國家安全為由，凍結中國半導體廠聞泰科技對其荷蘭子公司安世半導體控制權1年。這形同讓荷蘭政府實質接管安世半導體。

作為回應，中國商務部10月4日宣布禁止安世半導體從中國出口特定成品零部件和子組件。

安世半導體風波蕩漾，荷、中打起安世半導體主導權大戰。業界最為憂心的是供應鏈將面對斷供，波及全球汽車廠，車用晶片供應吃緊加劇，讓生產大幅受到影響。

對於荷蘭政府接管安世半導體，中國聞泰在當時表示，荷蘭政府是以「莫須有的國家安全」為由，絕不會屈服於外部政治壓力，將啟動一切法律與外交途徑解決。

為緩解供應鏈危機，中荷兩國啟動高層級對話。10月21日，中國國商務部部長王文濤與荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）通話。根據中方訊息，雙方針對安世半導體等問題交換意見，王文濤稱促荷方盡快妥善解決問題；卡雷曼斯則表示，願與中方密切溝通，為安世半導體問題尋找建設性的解決方案。

然而，根據外電報導形容，中荷官員未能找到解決安世半導體僵局的辦法。

僵局一直要到美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓舉行川習會後才出現和緩跡象。川習會上，美中達成貿易戰休兵一年，美方暫停實施「出口管制50%穿透性規則」。中方將暫停實施10月9日公布的稀土等物項相關出口管制等措施一年。

「50%規則」的意思是指，原來美國官方黑名單上的實體機構，其所控股超過50%的子公司等分支機構一樣要列入黑名單中。

在川習會結束後，華爾街日報引述知情人士披露，白宮可望宣布安世半導體將依川習會達成協議的架構恢復晶片出貨。

消息曝光後，中國商務部11月1日以層級較高的未署名發言人表示，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

不過，荷蘭政府至今還未對安世半導體僵局和緩出言。南華早報引述專家分析，荷蘭政府面臨放棄中國聞泰科技旗下安世半導體控制權的壓力。

報導引述中國企業資本聯盟副主席白文喜表示，雖然美方暫停50%子公司規則並不能自動消除荷蘭干預安世半導體的法律依據，但它確實為安世的中國母公司聞泰科技提供一年的關鍵窗口期，以降低最終被強制剝離的可能性。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷也認為，暫停50%規則消除了荷蘭政府向安世半導體施壓要求做出改變的急迫性。

10月31日，荷蘭安世向客戶寄發的信件指出，公司已暫停向其中國組裝廠供應晶圓。11月2日中國安世發函抨擊荷蘭安世，這份公告稱，荷蘭安世半導體相關管理層失職，單方面停供違反合約與商業原則，而安世中國目前庫存充足，可穩定滿足客戶需求至年底及以後，供應鏈安全可靠。