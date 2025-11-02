快訊

獲習近平贈小米手機 李在明問：通訊安全怎麼樣啊？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平與韓國總統李在明日前在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，習近平贈送李在明與其夫人小米手機，雙方針對手機資安一事幽默回應。（圖／截自KBS）
大陸國家主席習近平與韓國總統李在明日前在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，習近平贈送李在明與其夫人小米手機，雙方針對手機資安一事幽默回應。（圖／截自KBS）

大陸國家主席習近平與韓國總統李在明日前在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平向李在明夫婦贈送文房四寶和兩部小米旗艦曲面手機。中方人員解釋說，選擇曲面螢幕是因這被視為「韓國產品」。

據韓媒KBS報導，習近平贈送小米2024推出的旗艦型手機，李在明總統幽默地詢問小米手機的通訊安全，中方人員回應「非常好」，習近平風趣地建議李在明查看手機是否存在「後門」。

據瞭解，韓國企業三星與LG在此前在AMOLED佔據主導地位，小米的柔性面板供應商主要為三星與LG。被外界視為高度依賴韓國生產商，2016年還因為三星斷供螢幕導致小米面臨生死存亡危機。

不過2020年開始，雷軍稱，小米10的AMOLED開始有大陸國產顯示屏製造商TCL華星光電入列。值得注意的是，三星電子執行會長李在鎔3月出席中國發展高層論壇期間與雷軍會面，外界推測可能跟爭取小米汽車、手機螢幕訂單有關。

李在明總統也回贈習近平兩件富有深意的禮物：一張高級榧木圍棋盤和一件韓國傳統螺鈿漆器圓形托盤。

報導稱，韓國總統辦公室透露，兩名領導人均酷愛圍棋。考慮到習近平11年前訪韓時，韓方曾贈送圍棋棋子，此次特意準備由珍貴榧木製成的高級圍棋盤。這個棋盤高9公分、面積1978平方公分，桌身刻有韓國傳統紋樣，棋面細緻精美，寓意在兩國棋藝淵源的基礎上，進一步深化戰略合作與友好關係。

另一件禮物是一個直徑30釐米的螺鈿漆器圓形托盤，採用傳承千年的傳統手工技藝製作而成，盤面鑲嵌珍珠母，工藝細膩、設計典雅。韓方說，此禮承載著希望兩國長久維持友好關係的誠意。

習近平1日下午與李在明在慶州博物館舉行會談。習近平在會談中對中韓關係提出四點：一是加強戰略溝通，夯實互信根基；二是深化互利合作，拉緊利益紐帶；三是提升國民感情，促進民心相通，提及便利人員往來，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往，促進兩國人民心通意合；四是密切多邊協作，共促和平發展。

