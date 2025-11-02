輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳自6月來已脫售價值逾10億美元輝達股票，完成一批預先規劃的售股行動。

彭博資訊報導，黃仁勳3月採行這項售股計畫，預計年底前脫手多達600萬股輝達持股。根據31日揭露資料，最後一波賣出2.5萬股。這些股票在6月下旬時約值8.65億美元，但之後輝達股價飆漲逾40%，反映人工智慧（AI）晶片需求旺盛。

據彭博估算，黃仁勳2001年至今已賣掉價值超過29億美元的輝達股票，目前仍持有輝達3.5%股權。他今年另捐出價值逾3億美元股票，贈予名下基金會和一支捐贈人建議基金。

