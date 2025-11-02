輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳自6月來已脫售價值逾10億美元輝達股票，完成一批預先規劃的售股行動。
彭博資訊報導，黃仁勳3月採行這項售股計畫，預計年底前脫手多達600萬股輝達持股。根據31日揭露資料，最後一波賣出2.5萬股。這些股票在6月下旬時約值8.65億美元，但之後輝達股價飆漲逾40%，反映人工智慧（AI）晶片需求旺盛。
據彭博估算，黃仁勳2001年至今已賣掉價值超過29億美元的輝達股票，目前仍持有輝達3.5%股權。他今年另捐出價值逾3億美元股票，贈予名下基金會和一支捐贈人建議基金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言