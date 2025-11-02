每逢10月必漲？比特幣幸運月破功

全球最大加密貨幣比特幣出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續七年10月收紅的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「幸運月」的美名失色。

根據彭博資訊的報價，比特幣10月下跌4.6%，但今年迄今仍然上漲16%左右，惟近幾周整體市場動盪，投資人的風險偏好降溫。目前比特幣價位約為10.99萬美元。

比特幣過去十年在10月平均大漲22.5%，使幣圈出現一個迷因詞彙，把10月的英文「October」，改成發音類似的「Uptober」。但今年顯然破功。

數位市場數據供應商Kaiko資深研究分析師麥卡錫（Adam McCarthy）表示：「加密貨幣在10月初跟隨黃金和接近歷史高點的股市走勢。然而投資人或許今年首次感受到不確定性時，他們並沒有大規模回流比特幣。」