那指7年首見連7月上漲 美股邁入平均表現最佳的11月

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股。 路透
亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最長月線漲勢。隨美股邁入平均表現最佳的11月，仍有機會再上攻。

亞馬遜上周五（10月31日）大漲9.6%，市值收在新高的2.61兆美元，成為支撐美股三大指數的最新力量。標普500指數和那斯達克各漲0.3%和0.6%，10月分別上漲2.4%和4.8%。台積電（2330）ADR上周五下跌0.9%，費半則上漲0.2%，10月分別上漲7.6%和13.5%。

上周無疑是大型科技股風光的一周。輝達（NVIDIA）成為全球首家市值突破5兆美元的企業，蘋果和微軟市值也雙雙站上4兆美元。蘋果預測年終旺季營收高於華爾街分析師預估，還計劃擴大AI投資，不過蘋果上周五終場收黑小跌0.4%。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟公布上季資本支出合計高達1,120億美元，主要投入晶片和資料中心等AI基礎建設。

巴克萊美股策略主管克里希納（Venu Krishna）說：「市場普遍認為AI的影響是真實且具顛覆性，財報季表現亮眼，Fed也正啟動降息周期，且外界仍看好美中之間可望達成合理的貿易協議。」

據「股票交易年鑑」統計，11月歷來平均上漲1.8%，是標普500指數全年表現最佳的月份。不過，在美國總統上任的第一年，11月則是表現第三佳的月份，平均漲幅1.6%。

美股財報季已過半，整體表現不俗。據FactSet統計，標普500指數企業第3季整體獲利成長率估計超過10%，其中金融、資訊科技和公用資源事業貢獻最大。

美股仍有不少挑戰有待克服。最高法院將審理川普政府對等關稅的合法性，而聯邦政府關門邁入第五周，即將創下史上最長的停擺紀錄。後續仍有一段路要走，特別是多家AI公司即將公布財報，將成為檢驗高價位是否合理的關鍵。超微（AMD）、美超微和帕蘭提爾（Palantir）等公司都將於本周發布業績。

相關新聞

那指7年首見連7月上漲 美股邁入平均表現最佳的11月

亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最...

還在辯AI是不是泡沫？泡沫早已洩氣 OpenAI恐面臨2種命運

投資人此刻最想問的是，人工智慧（AI）究竟是不是泡沫，會不會爆？財經評論員認為，這根本問錯問題，事實上，AI泡沫早已開始...

每逢10月必漲？比特幣幸運月破功

全球最大加密貨幣比特幣出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續七年10月收紅的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「...

輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳自6月來已脫售價值逾10億美元輝達股票，完成一批預先規劃的售股行動。

波克夏第3季財報靚獲利增34% 現金水位衝新高

由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高...

科技大咖奇招隱藏AI巨債 分析師：泡沫一旦破裂 衝擊恐難控制

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上...

