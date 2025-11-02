美國光學雷達廠Luminar股價崩

美國光學雷達（LiDAR）業者Luminar發出難以持續經營的警告，示警明年第1季可能就會耗盡資金；公司也收到美國證管會（SEC）傳票，遭調查是否違反聯邦證券法。消息一出，Luminar股價10月31日一度幾近腰斬，收盤雪崩45%，報每股1.16美元。

根據Luminar在31日向SEC提交的8-K監管文件，Luminar示警股東，「由於公司財務狀況的不確定性，持續經營能力出現重大疑慮」；「公司若未能籌集額外資金，在2026年第1季將無法滿足營運與流動性需求」。

Luminar現在計劃立即開始裁減約25%員工，而財務長芬尼摩爾將於11月13日離職，「尋求其他職涯機會」。

Luminar目前困境的部分原因是最大客戶富豪汽車（Volvo）的銷售不佳。公司表示，已對Volvo提出重大損害賠償請求，原因是雙方就Iris LiDAR產品產生爭議。芬尼摩爾8月曾說，因為與Volvo的糾紛，公司以低於製造成本的價格銷售相關產品。

Luminar預定兩周後公布第3季財報，全年財測則先暫停。第3季營收估在1,800萬至1,900萬美元，而公司總負債約為4.292億美元，現金及可變現證券約為7,400萬美元。