富爸爸作者清崎與大賣空本尊貝瑞同聲唱衰股市 貝瑞揭「他會這麼做」
曾成功預言次貸危機的電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry），睽違兩年多後再度發文，示警泡沫可能破掉；暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎也同步釋出悲觀預期，警告市場將開始崩盤。
貝瑞10月31日在X貼文指出：「有時，我們能見到泡沫，有時，我們能對它做些什麼，有時，唯一的勝機是不要投入市場。」貝瑞透過這篇貼文，似乎是在暗指市場的投機程度已高到無以為繼，不過，他卻決定遠離市場，原因是缺乏有效的獲利方式。
Sometimes, we see bubbles.— Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025
Sometimes, there is something to do about it.
Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs
富爸爸作者清崎則在11月1日發文示警市場將開始崩跌，但與貝瑞不同的是，他提供了相對應的投資方案。清崎指出，「巨大崩盤即將開始，數百萬人的財務將受重創。請保護好自己，投資白銀、黃金、比特幣與乙太幣」。
MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025
Take care
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言