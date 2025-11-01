富爸爸作者清崎與大賣空本尊貝瑞同聲唱衰股市 貝瑞揭「他會這麼做」

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
電影「大賣空」主角本尊貝瑞預言市場即將泡沫化。網路照片
電影「大賣空」主角本尊貝瑞預言市場即將泡沫化。網路照片

成功預言次貸危機的電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry），睽違兩年多後再度發文，示警泡沫可能破掉；暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎也同步釋出悲觀預期，警告市場將開始崩盤。

貝瑞10月31日在X貼文指出：「有時，我們能見到泡沫，有時，我們能對它做些什麼，有時，唯一的勝機是不要投入市場。」貝瑞透過這篇貼文，似乎是在暗指市場的投機程度已高到無以為繼，不過，他卻決定遠離市場，原因是缺乏有效的獲利方式。

富爸爸作者清崎則在11月1日發文示警市場將開始崩跌，但與貝瑞不同的是，他提供了相對應的投資方案。清崎指出，「巨大崩盤即將開始，數百萬人的財務將受重創。請保護好自己，投資白銀、黃金、比特幣與乙太幣」。

