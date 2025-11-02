波克夏第3季財報靚獲利增34% 現金水位衝新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高。路透
由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高。路透

由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高。

波克夏11月1日表示，在保險與鐵路事業挹注下，上季營業利益年增34%至134.85億美元，其中保險承保收入勁增逾200%至23.7億美元，上季天災次數比預期低也是原因。

自從巴菲特5月宣布在年底前卸任執行長後，拖累波克夏股價迄今累積下跌近12%。

儘管股價表現不振，但波克夏已連續五季未實施庫藏股，將上季現金水位推升至3,817億美元，超越第1季的3,477億美元，改寫新高；巴菲特在上季淨賣出波克夏的持股，脫手總值61億美元的股票。波克夏上季的淨投資收益下滑13%至32億美元。

外界緊盯波克夏的獲利，因為該公司的事業版圖橫跨保險、鐵路、能源及製造業，可充分反映美國經濟的健康情況。

波克夏副董亞伯將於明年元旦從巴菲特手中接任執行長，多年來的許多傳統也將隨之改動。巴菲特的助理透露，亞伯將代替巴菲特撰寫年度致股東信函，也將接手主導年度股東大會。從明年起，仍擔任董事長的巴菲特，將在股東大會上與其他董事同座。

KBW分析師群指出，隨著財產災損再保險價格下滑，預料將拖累波克夏的保險業務；美中貿易戰則威脅其鐵路事業的營收；利率走低也可能削弱波克夏龐大現金部位的報酬。此外，在巴菲特卸任執行長後，這項變動也可能成為股價潛在的壓力來源。

KBW分析師薛爾德表示：「許多人對巴菲特建立了極高的信任。對這些人來說，投資理由從他而起，隨他而終。」

巴菲特卓越的選股紀錄，在投資人之間累積深厚信任，使得波克夏得以按照自身節奏前進，鮮少遭到質疑。即便市場被人工智慧（AI）題材的狂熱推高、幾乎無便宜可撿，波克夏仍堅守「尋找價值股」的老路，在其他人紛紛重倉大型科技股時，反而減碼蘋果持股。

波克夏還有其他獨特之處，並未像多數上市企業那樣召開季度電話會議，也未釋出財測；其業績中部分數據仍依賴估算與主觀判斷，對投資人而言相當晦澀。一些分析師認為，當巴菲特卸任後，投資人對這些特立獨行作法的寬容度可能下降。

波克夏 巴菲特 保險

延伸閱讀

遺產稅不是國家搶錢？蘇家宏律師：「這樣規劃」能合法少繳又保障家人

巴菲特都推薦ETF所以散戶只要買0050就好？陳重銘：忽略了兩個盲點

00940還在補考…巴菲特都退休了、波克夏創新高！若回發行價10元該跑嗎

巴菲特1956年創業首年：拒絕葛拉漢邀請、租屋理財、出資700美元

相關新聞

那指7年首見連7月上漲 美股邁入平均表現最佳的11月

亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最...

還在辯AI是不是泡沫？泡沫早已洩氣 OpenAI恐面臨2種命運

投資人此刻最想問的是，人工智慧（AI）究竟是不是泡沫，會不會爆？財經評論員認為，這根本問錯問題，事實上，AI泡沫早已開始...

每逢10月必漲？比特幣幸運月破功

全球最大加密貨幣比特幣出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續七年10月收紅的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「...

輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳自6月來已脫售價值逾10億美元輝達股票，完成一批預先規劃的售股行動。

波克夏第3季財報靚獲利增34% 現金水位衝新高

由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高...

科技大咖奇招隱藏AI巨債 分析師：泡沫一旦破裂 衝擊恐難控制

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。