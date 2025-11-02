波克夏第3季財報靚獲利增34% 現金水位衝新高

由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高。

波克夏11月1日表示，在保險與鐵路事業挹注下，上季營業利益年增34%至134.85億美元，其中保險承保收入勁增逾200%至23.7億美元，上季天災次數比預期低也是原因。

自從巴菲特5月宣布在年底前卸任執行長後，拖累波克夏股價迄今累積下跌近12%。

儘管股價表現不振，但波克夏已連續五季未實施庫藏股，將上季現金水位推升至3,817億美元，超越第1季的3,477億美元，改寫新高；巴菲特在上季淨賣出波克夏的持股，脫手總值61億美元的股票。波克夏上季的淨投資收益下滑13%至32億美元。

外界緊盯波克夏的獲利，因為該公司的事業版圖橫跨保險、鐵路、能源及製造業，可充分反映美國經濟的健康情況。

波克夏副董亞伯將於明年元旦從巴菲特手中接任執行長，多年來的許多傳統也將隨之改動。巴菲特的助理透露，亞伯將代替巴菲特撰寫年度致股東信函，也將接手主導年度股東大會。從明年起，仍擔任董事長的巴菲特，將在股東大會上與其他董事同座。

KBW分析師群指出，隨著財產災損再保險價格下滑，預料將拖累波克夏的保險業務；美中貿易戰則威脅其鐵路事業的營收；利率走低也可能削弱波克夏龐大現金部位的報酬。此外，在巴菲特卸任執行長後，這項變動也可能成為股價潛在的壓力來源。

KBW分析師薛爾德表示：「許多人對巴菲特建立了極高的信任。對這些人來說，投資理由從他而起，隨他而終。」

巴菲特卓越的選股紀錄，在投資人之間累積深厚信任，使得波克夏得以按照自身節奏前進，鮮少遭到質疑。即便市場被人工智慧（AI）題材的狂熱推高、幾乎無便宜可撿，波克夏仍堅守「尋找價值股」的老路，在其他人紛紛重倉大型科技股時，反而減碼蘋果持股。

波克夏還有其他獨特之處，並未像多數上市企業那樣召開季度電話會議，也未釋出財測；其業績中部分數據仍依賴估算與主觀判斷，對投資人而言相當晦澀。一些分析師認為，當巴菲特卸任後，投資人對這些特立獨行作法的寬容度可能下降。