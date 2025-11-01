快訊

吳音寧掌台肥…看見賴政府故態復萌 恐再引發民意反彈

科技巨頭財報佳 美股有望上攻

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（ＡＩ）概念股交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下二○一八年以來最長月線漲勢。隨美股邁入平均表現最佳的十一月，仍有機會再上攻。

亞馬遜上周五大漲百分之九點六，市值收在新高的二點六一兆美元，成為支撐美股三大指數的最新力量。標普五百指數、那斯達克、費半各漲百分之○點三、百分之○點六、百分之○點二，十月分別上漲百分之二點四、百分之四點八和百分之十三點五。

上周無疑是大型科技股風光的一周。輝達成為全球首家市值突破五兆美元的企業，蘋果微軟市值也雙雙站上四兆美元。Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟公布上季資本支出合計高達一千一百廿億美元，主要投入晶片和資料中心等ＡＩ基礎建設。

巴克萊美股策略主管克里希納說：「市場普遍認為ＡＩ的影響是真實且具顛覆性，財報季表現亮眼，聯準會也正啟動降息周期，且外界仍看好美中之間可望達成合理的貿易協議。」

美股財報季過半，整體表現不俗。據FactSet統計，標普五百指數企業第三季整體獲利成長率估計超過百分之十。

美股仍有不少挑戰有待克服。最高法院將審理川普政府對等關稅的合法性，而聯邦政府關門邁入第五周，即將創下史上最長的停擺紀錄。本周仍有多家ＡＩ相關公司將公布財報，包括超微、美超微和帕蘭提爾（Palantir）等公司都將於本周發布業績。

