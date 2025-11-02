聽新聞
全球車企鬆口氣 安世半導體可望出貨

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
圖為位於荷蘭奈梅亨的陸企安世半導體公司總部大樓，目前已被荷蘭政府接管。 美聯社
圖為位於荷蘭奈梅亨的陸企安世半導體公司總部大樓，目前已被荷蘭政府接管。 美聯社

荷蘭政府控制陸企安世半導體公司後，大陸政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。大陸商務部昨天表示，大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。另，路透也報導，美國白宮將宣布在大陸的安世半導體工廠恢復出貨。

位於荷蘭的安世半導體，其母公司是大陸晶片製造商聞泰科技，荷蘭政府九月卅日以國家安全為由，動用一九五二年以來從未用過的「商品供應法」強制接管安世半導體資產，並撤換公司的大陸籍首席執行官。大陸商務部十月四日予以反制，宣布禁止安世半導體中國廠大陸出口特定成品零部件和元件，安世半導體有超過一半的成品於大陸製造，結果造成全球供應鏈斷供。

大陸商務部昨天以答記者問的方式指出，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致目前全球產供鏈混亂，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈的安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管機關聯繫，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

另據路透報導，美國一位知情人士指，白宮計畫宣布安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個重要的提振，該公司在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費性電子產品，但荷蘭生產的晶片約有百分之七十在中國封裝，並主要銷售給經銷商。

香港南華早報報導，阿姆斯特丹上訴法院公開的法庭文件顯示，早在今年六月，美國官員就已向荷蘭表明立場，若安世半導體想從美國新變化的「實體清單」中獲得豁免，大陸籍首席執行官「必須被替換」。

彭博報導，安世半導體與旗下大陸工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與大陸間供應鏈緊張情勢再度升高。

晶片 半導體 荷蘭 北京 美國 車商 汽車產業

相關新聞

那指7年首見連7月上漲 美股邁入平均表現最佳的11月

亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最...

還在辯AI是不是泡沫？泡沫早已洩氣 OpenAI恐面臨2種命運

投資人此刻最想問的是，人工智慧（AI）究竟是不是泡沫，會不會爆？財經評論員認為，這根本問錯問題，事實上，AI泡沫早已開始...

每逢10月必漲？比特幣幸運月破功

全球最大加密貨幣比特幣出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續七年10月收紅的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「...

輝達執行長黃仁勳賣自家股 10億美元入袋

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳自6月來已脫售價值逾10億美元輝達股票，完成一批預先規劃的售股行動。

波克夏第3季財報靚獲利增34% 現金水位衝新高

由「股神」巴菲特執掌的波克夏公司公布第3季財報，拜保險事業業績暢旺所賜，上季營業利益大幅回升，同時現金水位也衝上歷史新高...

科技大咖奇招隱藏AI巨債 分析師：泡沫一旦破裂 衝擊恐難控制

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上...

