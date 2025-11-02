全球車企鬆口氣 安世半導體可望出貨

荷蘭政府控制陸企安世半導體公司後，大陸政府禁止安世半導體東莞廠晶片出貨，導致全球車企斷供。大陸商務部昨天表示，大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。另，路透也報導，美國白宮將宣布在大陸的安世半導體工廠恢復出貨。

位於荷蘭的安世半導體，其母公司是大陸晶片製造商聞泰科技，荷蘭政府九月卅日以國家安全為由，動用一九五二年以來從未用過的「商品供應法」強制接管安世半導體資產，並撤換公司的大陸籍首席執行官。大陸商務部十月四日予以反制，宣布禁止安世半導體中國廠大陸出口特定成品零部件和元件，安世半導體有超過一半的成品於大陸製造，結果造成全球供應鏈斷供。

大陸商務部昨天以答記者問的方式指出，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致目前全球產供鏈混亂，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈的安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管機關聯繫，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

另據路透報導，美國一位知情人士指，白宮計畫宣布安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個重要的提振，該公司在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費性電子產品，但荷蘭生產的晶片約有百分之七十在中國封裝，並主要銷售給經銷商。

香港南華早報報導，阿姆斯特丹上訴法院公開的法庭文件顯示，早在今年六月，美國官員就已向荷蘭表明立場，若安世半導體想從美國新變化的「實體清單」中獲得豁免，大陸籍首席執行官「必須被替換」。

彭博報導，安世半導體與旗下大陸工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與大陸間供應鏈緊張情勢再度升高。