美債本周被鮑爾「3個字」潑冷水 12月Fed降息要等「2條件」到位

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會主席鮑爾記者會上的發言，給市場對12月進一步降利率的期盼大潑冷水。路透

美國聯準會（Fed）本周果如預期放「雙鴿」，既降息1碼（0.25個百分點），還宣布12月起停止縮減資產負債表規模（「縮表」）。這對美國公債本該是雙重利多，但美債價格不漲反跌，因Fed主席鮑爾只用三個字，就使年底再次降息展望生變。美國10年期公債殖利率本周收在4%以上，專家認為12月是否進一步降息端視兩大因素而定。

美國10年期公債殖利率本周初一度跌破4%，但在Fed決策會後急升，周五（31日）收在4.09%附近，顯示市場氣氛已明顯轉變。債券價格與殖利率呈反向關係。

Fed周三（29日）會後宣布降息1碼，基準利率目標區間降至3.75%~4.0%，是三年來最低水準。Fed也宣布，12月起，終止減持美國公債的量化緊縮（QT）計畫。這些行動早在市場預料之中。

出乎市場意料的是，在決策會後記者會上，鮑爾一開始就表明，12月會議再次降息「並非定論」，甚至補上「差遠了（far from it）」三個字，強調進一步降息仍在未定之天，還得觀察通膨和就業情況再作定奪。這讓之前確信12月降息已成定局的投資人措手不及。

這三個字對債市產生強大衝擊。彭博圖表顯示，鮑爾「差遠了」三個字一出口，對利率決策敏感的2年期美債殖利率立刻直線上衝，29日寫下四個月來最大單日升幅紀錄。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool網站，期貨交易員如今預期12月降息的或然率降至65%，比一周前的91.7%陡降。

富國投資研究所全球投資策略主管克里斯多佛指出，Fed內部對未來降息路徑的看法分歧，也讓債市不安，但富國策略師團隊預期，降息大方向不變。他認為，確切的降息時機和次數不是很重要，「更重要的是走向，而我們認為還會往下走」。

債券基金巨人品浩（PIMCO）經濟學家魏爾婷認為，12月降息機率五五波，最後決定可能取決於兩大因素：1）在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12月9日至10日開會前，取得一些官方經濟數據；2）那些經濟數據必須清楚顯示勞動市場情況進一步惡化

Fed 美國 美債 鮑爾 降息

