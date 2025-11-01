OpenAI的虧損可在微軟財報找到？上季恐慘賠逾115億美元

微軟（Microsoft）近日發布上季財報，提交給美國證管會（SEC）的財務文件中的幾段文字裡，隱藏了OpenAI在上季應該淨損超過115億美元的訊息。

企業科技新聞網站The Register報導，微軟的財報文件中提到，截至9月底，已對OpenAI投資116億美元，而這筆投資的會計處理是以「權益法」（equity method）來進行。所以，微軟將提列公司所分攤的OpenAI收益或虧損。

「權益法」是會計界處理A公司擁有B公司龐大股權、但未控制B公司時的常見做法。以微軟之於OpenAI而言，這代表OpenAI的盈虧會直接影響微軟損益表上的淨收益。

微軟最新的財報接著寫道：「本會計年度淨利和稀釋每股盈餘，受到投資OpenAI淨損的負面影響，淨利少了31億美元，稀釋每股盈餘少了0.41美元。」

對照本周稍早OpenAI宣布要轉型為營利性質的公司，揭露了微軟目前已擁有公司27%的股權。根據「權益法」會計邏輯，微軟就要承擔OpenAI 27%的虧損。以31億美元往回推算，等於OpenAI虧了約115億美元。

微軟對此拒絕提供進一步評論，只確認31億美元是「本會計年度」的數字。The Register指出，微軟的「本會計年度」是從今年7月1日開始，所以，這目前就是上季單季的虧損額。

OpenAI事實上的虧損還可能更大，因為微軟揭露的31億美元是稅後淨損，稅前的淨損則是41億美元。另外，華爾街日報說，微軟對OpenAI的持股比例是32.5%，不是27%。如果看稅前淨損和32.5%，OpenAI上季單季虧損恐怕就超過120億美元。

微軟上季總體淨利277億美元，投資OpenAI的虧損相對衝擊不大，但根據媒體報導，OpenAI今年上半年營收只有43億美元，一季就虧損100多億美元實在驚人。這也提醒投資人，科技巨人正資助這場AI泡沫，在泡沫爆裂之前，似乎還有很多錢可以燒。