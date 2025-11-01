一票科技大咖看好「太空資料中心」 馬斯克透露：SpaceX將這麼做

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
億萬富豪馬斯克表示，可能在太空部署資料中心。路透
人工智慧掀起龐大算力需求之際，各界對在太空部署資料中心的興趣激增，就連美國億萬富豪馬斯克也有意投身。

科技網站Ars Technica刊出報導，討論利用自動化組裝技術在太空建造大型資料中心的可行性，引發馬斯克在X回應說，旗下的星鏈（Starlink）衛星可運用於這項用途。

他指出：「只要擴大具備高速雷射鏈路的星鏈V3衛星，就能實現這構想。SpaceX將會這麼做。」

馬斯克對太空資料中心的興趣，大幅提升了這個剛起步產業的關注度。支持者認為，這項構想的優勢明顯：不僅能獲取來自太陽的免費無限能源，且不必承擔在地表興建資料中心所帶來的環境代價。

不過批評者指出，在太空建造此類設施不具經濟效益，且支持者低估了技術難度。

SpaceX的星鏈系統，在某種程度上已打破了傳統看法，成功為全球數百萬用戶提供高速寬頻服務，同時維持獲利。因此，若馬斯克認為星鏈的架構可延伸應用於資料中心，整個產業恐怕都難以忽視。

在Starcloud等新創公司開始研究太空資料中心的可行性之際，這項構想同樣吸引科技巨擘的注意。5月有消息指出，前Google執行長施密特因看好太空資料中心的潛力而收購Relativity Space。上月稍早，亞馬遜創辦人貝佐斯預期，未來10–20年有望在太空中興建容量百萬瓩（GW）等級的資料中心。

Quilty Space研究主任亨利指出：「科技業大咖的推力確實值得關注。若他們開始投入資金，我們可能見證太空領域的又一次變革。」

