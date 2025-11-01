快訊

美股跌不下去 不僅靠Fed、川普護盤？策略師：1族群力量不可小覷

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀策略師指出，美國股市2025年之所以能迭創新高，是靠三種護盤力量支撐。路透
美銀策略師指出，美國股市2025年之所以能迭創新高，是靠三種護盤力量支撐。路透

美國總統川普勝選已將近一年，現在回顧2025年來時路，情勢發展跌破專業投資人眼鏡。投資專家指出，美股漲勢非但持續不輟，還迭創新高，有賴三大支柱撐起盤勢。值得注意的是，「Z世代護盤」是其中一股強大撐盤力量，說明了股票和加密幣這類風險性資產漲勢為何能歷久不衰。

一年前，美國投資人戰戰兢兢準備面對川普2.0上台的後果。當時美銀（BofA）意見調查結果顯示，基金經理人點出2025年最讓投資人疑懼的三大風險：美國公債殖利率失序竄升、世界兩大經濟超級強國貿易戰大打出手，以及聯準會（Fed）緊縮貨幣政策。

然而，當今世界局勢顯然迥異於2024年尾的展望。美國公債波動率已降至2021年來最低，10年期美債殖利率最近甚至跌破4%。此外，美中剛敲定貿易協議，關稅戰休兵12個月。而且，在美股持續創新高的同時，Fed還兩度調降利率，市場共識預測指向2026年還會進一步降息。

2025年接近尾聲，市場仍瀰漫著一片勇於承擔風險的氣氛。

美銀首席策略師哈奈特指出，這是因為有三股非官方「護盤」力量，讓風險性資產價格有撐。

一、Fed護盤：Fed已重啟降息循環，並承諾經濟動能若是減弱，將調降利率；

二、川普護盤：川普把維持股市上漲視為當權者的職責，尤其在明年期中大選前；

三、Z世代護盤：這群20來歲的年輕人面臨AI導致工作機會流失的威脅，認為要維持生活水準，必須投資風險雖高、潛在報酬也高的風險性資產，特別是股票和加密幣。

有這三股力量持續撐盤，美股一時還跌不下去。不過，如此樂觀的展望仍面臨一些考驗。倘若美國通膨率升向4%，可能構成最大的威脅，因為那將阻撓央行進一步寬鬆貨幣政策。美銀預測，主要央行繼2025迄今合計降利率129次之後，2026年可望再降息81次，但若通膨復熾就另當別論。

哈奈特表示，截至目前為止AI領漲股仍屹立不搖，他也維持做多黃金和中國大陸龍頭股策略不變，作為首選的「投資熱潮/泡沫避險」工具。

至於此刻的反向操作策略，他建議押注第4季金融情勢意外收緊，並考慮在2026年放空超大規模雲端服務公司的債券，因為這些科技巨頭發行的債券，與美國公債利差的緊繃程度或許是歷來僅見。科技公司大砸AI資本支出，財源不僅來自營收和現金流，也愈來愈靠舉債籌資。

